Freitag, 21. November 2025
AfD

Forschungsgruppe Wahlen: AfD fährt mit 27 % neuen Rekordwert ein

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
131

(David Berger) In der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen erreicht die AfD bundesweit mit 27 % ihren höchsten jemals ausgewiesenen Wert. 

Laut der aktuellen Umfrage des ZDF-„Politbarometer“ gewinnen die Parteien CDU und CSU sowie die AfD jeweils leicht an Zustimmung. Beide kommen aktuell auf 27 Prozent.  Die SPD bleibt mit 14 Prozent auf demselben Niveau wie zuvor, genauso wie die Bündnis 90/Die Grünen mit zwölf Prozent.

Die „Die Linke“ verzeichnet im Vergleich zur letzten Umfrage einen Rückgang um einen Prozentpunkt und kommt nun auf neun Prozent. Die übrigen kleineren Parteien (beispielsweise die FDP und das BSW) kommen zusammen auf elf Prozent – auch hier wurde ein Minus von einem Punkt ermittelt.

AfD: „Das ist erst der Anfang“

Die Befragung wurde von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF zwischen dem 18. und 20. November bei 1.207 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten durchgeführt; die Schwankungsbreite liegt bei ± 2 Prozentpunkten.

Beatrix von Storch dazu: „Und das ist erst der Anfang. Die Wirtschaft schmiert ab. Die Schulden explodieren. Und null Politikwende. Deswegen wählen sie AfD. Bis Ihr umkehrt. Oder wir regieren.“

***

Diesem Blog engagiert sich seit 10 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Spanien vor dem Sozialismus bewahrt: Vor 50 Jahren starb Francisco Franco
Nächster Artikel
Wenn Esel glauben, dass sie Löwen sind…
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!