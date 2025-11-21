Forschungsgruppe Wahlen: AfD fährt mit 27 % neuen Rekordwert ein

(David Berger) In der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen erreicht die AfD bundesweit mit 27 % ihren höchsten jemals ausgewiesenen Wert.

Laut der aktuellen Umfrage des ZDF-„Politbarometer“ gewinnen die Parteien CDU und CSU sowie die AfD jeweils leicht an Zustimmung. Beide kommen aktuell auf 27 Prozent. Die SPD bleibt mit 14 Prozent auf demselben Niveau wie zuvor, genauso wie die Bündnis 90/Die Grünen mit zwölf Prozent.

Die „Die Linke“ verzeichnet im Vergleich zur letzten Umfrage einen Rückgang um einen Prozentpunkt und kommt nun auf neun Prozent. Die übrigen kleineren Parteien (beispielsweise die FDP und das BSW) kommen zusammen auf elf Prozent – auch hier wurde ein Minus von einem Punkt ermittelt.

AfD: „Das ist erst der Anfang“

Die Befragung wurde von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF zwischen dem 18. und 20. November bei 1.207 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten durchgeführt; die Schwankungsbreite liegt bei ± 2 Prozentpunkten.

Beatrix von Storch dazu: „Und das ist erst der Anfang. Die Wirtschaft schmiert ab. Die Schulden explodieren. Und null Politikwende. Deswegen wählen sie AfD. Bis Ihr umkehrt. Oder wir regieren.“

