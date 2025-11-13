AfD-Elitenbildung: Höcke gründet „Politische Akademie Thüringen“

Die AfD Thüringen errichtet mit der neu gegründeten „Politischen Akademie Thüringen“ und deren Leiter Dr. Roland Hartwig ein starkes Fundament und einen zukunftsweisenden Antrieb für die politische und weltanschauliche Bildungsarbeit der Gesamtpartei.

Hier soll zukünftig der politische Führungskräftenachwuchs systematisch, stabil und professionell geschult werden. Über 40 junge AfD-Mitglieder nahmen am 8. November im Thüringer Landtag in Erfurt an den ersten Grundlagen-Seminaren der Akademie teil.

Der Landeschef der AfD-Thüringen und Vorsitzende der Thüringer AfD Björn Höcke eröffnete die „Politische Akademie Thüringen“ mit einem Grußwort. „Hier betreiben wir Bestenauslese und Elitenbildung für eine mögliche Regierungsübernahme — für Thüringen und für Deutschland“, so Höcke in seiner Begrüßungsrede.

Unser Tweet des Tages vom „Deutschlandkurier“:

„Die AfD-Thüringen marschiert wieder an der Spitze des Fortschritts!“ — Gründung der „Politischen Akademie Thüringen“ Die @AfD_Thueringen errichtet mit der neugegründeten „Politischen Akademie Thüringen“ (Leiter: @R_Hartwig_AfD) ein starkes Fundament und einen zukunftsweisenden… pic.twitter.com/II27QKi381 — Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) November 13, 2025

***

Dieser Blog ist auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL