Trump-Administration, MAGA-Bewegung und US-Unternehmen: AfD wichtiger Ansprechpartner

Die Mainstream-Medien wachen auf und stellen fest: Für die US-Regierung wird die AfD ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um Deutschland geht. Donald Trump, die MAGA-Bewegung und mächtige US-Konzerne setzen auf die Alternative für Deutschland als strategischen Partner.

Dazu hat vor allem auch das stetige Engagement von Beatrix von Storch beigetragen, die regelmäßige Kontakte zu wichtigen US-Politikern in Washington pflegt und auch mit der MAGA-Bewegung gute Verbindungen hat.

Und nun ist es auch in der Debatte der deutschen Mainstream-Medien angekommen: Die AfD ist zum bevorzugten Partner für die Trump-Regierung, die MAGA-Bewegung und viele US-Unternehmen bis hin zu Elon Musk aufgestiegen.

Bevorzugter Ansprechpartner

Die AfD/USA-Bombe platze bei Phoenix: Annett Meiritz, die erfahrene US-Korrespondentin des Handelsblatts, sprach in einem Redebeitrag Tacheles. Sie stellte fest, dass die AfD seit dem triumphalen Wahlsieg von Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zum bevorzugten Ansprechpartner für die MAGA-Politiker und das Weiße Haus auf sämtlichen politischen Ebenen avanciert ist.

Während die AfD vor der Präsidentschaftswahl von den Vertretern der Trump-Bewegung noch mit etwas Zurückhaltung behandelt wurde, hat sich diese Haltung nach Donald Trumps Rückkehr ins Oval Office geändert.

Dank Elon Musk sind auch immer mehr US-Unternehmen offen für die AfD als Ansprechpartner.

Weltweit agierende Markenkonzerne

Besonders bemerkenswert ist, dass sogar weltweit agierende Markenkonzerne, die erhebliche Investitionen in Deutschland getätigt haben, nun aktiv in Berlin nachfragen, welche PR-Agenturen die AfD strategisch beraten, um frühzeitig enge und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, falls die Partei tatsächlich in eine künftige Bundesregierung eintreten sollte.

Unmissverständlich stellt Meiritz fest, dass die sogenannte Brandmauer gegenüber der AfD in den Vereinigten Staaten endgültig gefallen ist und keine Rolle mehr spielt.

Erstveröffentlichung: FREIE WELT.