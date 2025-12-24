Mittwoch, 24. Dezember 2025
24/7-Terror

Aserbaidschaner zu Gießen: Es war ein Terroranschlag! Hört auf zu verharmlosen!

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
194

(David Berger) Gabriel Azimov ist selbst Aserbaidschaner und kritisiert die Verantwortlichen, die den jüngsten islamistischen Anschlag in Gießen als „Auffahrunfall an einer Ampel“ oder die Tat als „akute Psychose“ verharmlosen.

Gabriel Azimov war in seinen jungen Jahren selbst muslimischer Extremist. Er weiß, wovon er spricht, wenn es um Islam-Terror geht. Heute ist er als Content Creator und Social-Media-Persönlichkeit bekannt, der den deutschsprachigen Podcast „Reden wir Tacheles“ moderiert, der regelmäßig in der Kategorie Gesellschaft & Kultur erscheint und in dem er gemeinsam mit Co-Hosts (z. B. „Tiger“ oder Gästen) gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen diskutiert.

Der Podcast läuft seit etwa 2024/2025, hat viele Episoden und behandelt aktuelle Themen wie Migration, deutsche Kultur, Medien und persönliche Erfahrungen.

Gefährlich, dass alles auf eine angebliche Psychose geschoben wird

Zu dem aktuellen Video schreibt er:

„In dieser Folge gebe ich mein Statement als Aserbaidschaner zu dem Weihnachtsmarkt Amokfahrer in Gießen, der auch Aserbaidschaner ist und meiner Meinung nach einen Terroranschlag verübt hat. Warum ich denke, dass der Aserbaidschaner Terror verübt hat und warum ich gefährlich finde, dass alles auf eine Psychose geschoben wird, erzähle ich euch in dieser Folge.“

Hier geht es zum X-Kanal von Gabriel Azimov.

***

