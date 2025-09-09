Dienstag, 9. September 2025
Tweet des Tages

„Als es euch in den Kram passte, wolltet ihr einen übergriffigen Staat!“

(c) PolizeiBerlin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
(David Berger) Die Familie-Merz-Hausdurchsuchung hat bei Linken auf einmal eine Aufregung ausgelöst, die man bislang von dieser Art Menschen im Bezug auf die inzwischen zum totalitär-deutschen Alltag gehörenden Hausdurchsuchungen nicht kannte.

So echauffiert sich der SPD-Aktivist Dario Schramm – noch immer im Duktus des Schülersprechers – nun: „Die rechtswidrige Hausdurchsuchung bei der jungen SPDlerin, die scheinbar nur auf einem anonymen Zettel basierte, ist absolut inakzeptabel und muss Konsequenzen haben. Frau Merz da rein zu konstruieren ist aber trotzdem mehr als nur billig.“

Ihr wolltet sogar übergriffige Nachbarn

Der Chefredakteur von Nordkurier und Schweriner Volkszeitung, P. Debionne dazu in unserem Tweet des Tages:

„Als es euch in den Kram passte, wolltet ihr einen übergriffigen Staat.

Ihr wolltet übergriffige Ermittlungsbehörden.

Ihr wollte übergriffige Ordnungsämter.

Ihr wolltet übergriffige Gesundheitsämter.

Ihr wollte übergriffiges ÖPNV-Personal.

Ihr wolltet übergriffiges Personal im Gesundheitswesen.

Ihr wolltet übergriffige Meldestellen.

Ihr wolltet sogar übergriffige Nachbarn.

Das alles habt ihr bekommen. Und ihr fandet es grandios. Als es gegen die aus eurer Sicht „Richtigen“ ging – „Querdenker“. Ungeimpfte. Habeck-Kritiker. Und viele mehr.

Wer das nicht wollte, vor einer übergriffigen Gesellschaft warnte und fragte „Who‘s next?“, der wurde diffamiert. Teilweise bis zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vernichtung.

Ohne Schaum vorm Mund und erst recht ohne Häme: Es liegt an euch, das einzusehen. Es sind die Geister, die ihr rieft. Realisiert das. Reflektiert das.

Sonst wird sich das nicht mehr ändern. Im Gegenteil. Dann werdet ihr euch wundern, wie übergriffig staatliche Stellen noch werden können, wenn man sie lässt.“

Es sind die Geister, die ihr rieft

Als es euch in den Kram passte, wolltet ihr einen übergriffigen Staat.

Ihr wolltet übergriffige Ermittlungsbehörden.

Ihr wollte übergriffige Ordnungsämter.

Ihr wolltet übergriffige Gesundheitsämter.

Ihr wollte übergriffiges ÖPNV-Personal.

Ihr wolltet übergriffiges Personal… https://t.co/PQTROgzEdZ

— P. Debionne (@PDebionne77) September 8, 2025

Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass sich die Linken keine Sorgen machen müssen, da in diesem Falle nun schon korrigiert wurde: Die Hausdurchsuchung sei rechtswidrig gewesen. Auf so viel Rechtsstaat, Gleichheit vor dem Gesetz und Menschenrechte können die „Rechten“ nicht hoffen. Man denke nur an den AfD-Politiker Bystron, der inzwischen mit seiner Familie 22. mehr als zweifelhafte Hausdurchsuchungen über sich hate ergehen lassen müssen.

Addendum (DB): Kritik am Abbau der Meinungsfreiheit schon 2022

Seit geraumer Zeit wird immer öfter Kritik aus aller Welt an der Menschenrechts-Situation in Deutschland laut. Schon 2022 warnte ich in der Menschenrechtskommission des Bundestags: „Ob am Tag der Pressefreiheit oder wenn es im Bundestag um die Menschenrechte geht: Immer öfter hat man den Eindruck, dass das oberlehrerhafte Zeigen deutscher Politiker auf Missstände im Ausland von dem desolaten Zustand der Menschenrechte in Deutschland ablenken soll. “

