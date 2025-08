Gloria von Thurn und Taxis über Alice Weidel: „Sie kann mit Sicherheit Kanzler“

Vom Schloss St. Emmeram aus spricht die Unternehmerin Gloria von Thurn und Taxis mit dem großartigen Flavio von Witzleben über AfD, CDU, die Rolle des Adels und ob die Brandmauer bald fällt.

Sie erklärt, warum sie Alice Weidel für „attraktiv“ und „eloquent“ hält, wie sie den Umgang mit der AfD bewertet – und warum sie glaubt, dass wir in einer gottlosen Gesellschaft leben. Dazu: Ein Blick auf ihr neues Buch „Lieber unerhört als ungehört“ – und ein offenes Wort über Macht, Moral und das, was in Deutschland nicht mehr gesagt werden darf.

