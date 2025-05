Clownswelt: die Folgen staatlich finanzierter Hetze

Viele haben vermutlich davon gehört, dass Jan Böhmermann in seinem wöchentlichen Hetzmagazin Neo Royal einen kritischen Youtuber nicht nur attackierte und als „rechtsextrem“ verunglimpfte (was – wie unser sogenannter Verfassungschutz vormachte – ja ganz einfach ist), sondern vor allem dessen Identität offenlegte und ihn so zum Abschuss für einen linken Lynchmob freigab.

Dass das eine offenkundige Straftat von Böhmermann war, sogenanntes Doxing (Offenlegen persönlicher Daten um jemandem zu schaden), mag jeder, den es interessiert, im StGB § 126a nachlesen. Auch der gesamte Fall ist hinreichend in den Medien dokumentiert, wobei es Beifall für Böhmermann von den bekannten linken Medien gibt, und kritische Stimmen von Juristen und eher rechten Medien wie der „Welt“.

Hier soll es aber um die privaten Folgen für den Youtuber gehen, dessen Eltern, Freunde und Bekannte von Reportern des ZDF belästigt wurden („wussten sie eigentlich, was ihr Sohn/Freund auf Youtube treibt?“), mit dem erkennbaren Ziel, ihn sozial zu zerstören, was ich hier am Beispiel seiner Band „Powergame“ (er ist auch Musiker) aufzeige.

Powergame versus Clownswelt

Unmittelbar nachdem „Journalisten“ der Öffentlich-rechtlichen, offenbar im Auftrag Böhmermanns, die Band „Powergame“ kontaktiert hatten, wurde der Gitarrist der Band, der auch der Macher von Clownswelt ist, rausgeschmissen. Nach fünfjähriger Zusammenarbeit und Freundschaft hat man Angst, mit einem „Räächten“ gesehen zu werden.

Wem da nicht unvermittelt Erinnerungen an das Dritte Reich kommen, wo mitunter jahrelange Freundschaften aufgekündigt wurden, sobald herauskam, dass jemand Jude ist, der hat nicht nur aus der Geschichte nichts gelernt, sondern generell weder Verstand noch Menschlichkeit dem Stand der Zivilisation entsprechend entwickelt.

Ich will hier aber gar nicht auf die Band losgehen, der es halt einfach nur an Rückgrat mangelt, und die primär aus berechtigter Angst vor linksextremistischer Hetze, Mobbing und Auftrittsverboten kurzerhand eines ihrer Mitglieder, einen jahrelangen Freund, über die Klinge springen lässt. Erschreckend sind vielmehr diese Stasimethoden der Einschüchterung, Schikane, ja puren Mobbings durch den zwangsgebührenfinanzierten Staatsfunk.

Richtig peinlich wurde es aber dann durch die veröffentlichte Stellungnahme dieser Band, die mit unsäglich heuchlerischem Geschwurbel deutlich macht, dass das Ganze offenbar von der Böhmermann-Redaktion hilfreich vorformuliert wurde. Gepostet bei Facebook und allgemeinzugänglich auch bei Metal1.info.

Es ist ein Dokument scheinheiliger Selbstbeweihräucherung und eine infantile Anhäufung geläufiger sinnbefreiter Schlüsselworte der extremistischen Woke-Religion wie „Diversity“, „LGTBQ+“ und Co. Die Kommentare wurden – wie nicht anders zu erwarten – bei Facebook gesperrt, und diverse linke Blogs sorgten dann dafür, dass viele Likes für dieses Werk der Schande zusammen kamen. Weit mehr, als die Band Fans hat, denn in der Regel bekommen ihre Beiträge nur 20 – 30 Likes.

Wer Hass sät, wird Bürgerkrieg ernten

Die immer skrupelloser werdende Hetze und Spaltung der Gesellschaft durch Medien und Politik, gegen jeden, der nicht bedingungslos mitmarschiert, nimmt immer faschistoidere Ausmaße an. Begnügte man sich ursprünglich noch mit der Diffamierung der Kritiker, als „Verschwörungstheoretiker“, „Schwurbler“ oder „Rechte“, alles Kampfbegriffe, mit denen man völlig zusammenhanglos um sich warf, so geht es jetzt gezielt daran, die Existenz dieser Personen zu vernichten. Einschüchtern von Freunden und Verwandten (oder auch Bandmitgliedern), zerstören des Rufs, säen von Hass unter den eigenen radikalisierten Mitläufern, kündigen der Bankkonten, Boykottaufrufe gegen Firmen der Opfer, Anschreiben von Werbekunden der Publisher,

und jetzt der von Böhmermann geschaffene Höhepunkt:

Veröffentlichen personenbezogener Daten, die es JEDEM ermöglichen, die Person ausfindig zu machen, und sie so der Willkür von Stalkern, verhetzten Antifanten und generell womöglich gewaltbereiten Irren auszusetzen. Was nicht nur menschliche Verkommenheit im seit der Stasi nicht mehr gekannten Ausmaß offenbart, sondern eben auch eine Straftat ist.

„Ich wusste schon früh, dass es Böhmermann als Moderator nie schaffen würde. Aber dass er es als Krawallschachtel sehr weit bringen würde, wusste ich auch.“

Harald Schmidt.

Links:

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__126a.html

https://www.metal1.info/metal-news/powergame-aeussern-sich-zum-fall-clownswelt/