Skandal: Kirchen-Protest gegen CDU und AfD erfolgte ohne Segen der katholischen Bischöfe

(David Berger) Der Brief angeblich von katholischer und evangelischer Kirche, der die Migrationspolitik von Union und AfD attackiert, war katholischerseits die Aktion eines einzigen Prälaten und nicht mit den Bischöfen abgesprochen. Bundeskanzler Scholz hat sich heute in der Bundestagsdebatte auf das seltsame Schreiben berufen, der Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, bereits entsetzt distanziert. (Update s.u.)

Die Bildzeitung titelte heute Morgen voreilig „Bischöfe schlagen Alarm wegen Merz‘ Asylplänen“. Sie berief sich dabei auf ein Anschreiben, das alle Bundestagsabgeordneten von einer Bevollmächtigten der evangelischen Kirche und von einem der größeren Öffentlichkeit kaum bekannten katholischen Prälaten Karl Jüsten (Foto l.) erhalten hatten. Dieses übt auf linkspopulistische Weise Kritik an der vermeintlichen Merzschen Wende in der Migrationspolitik und einer eventuellen Zusammenarbeit mit der AfD. Jüsten agiert als Leiter des „Katholischen Büros“ in Berlin, ist also so eine Art Vorzimmerdame der deutschen Bischöfe.

Eigenmächtiges Handeln eines Sekretärs

Nun stellt sich heraus: „Zumindest was die katholische Seite betrifft, war die Aktion nicht mit den Kirchenoberen abgestimmt. Wie COMMUNIO aus Kirchenkreisen erfuhr, wussten die deutschen Bischöfe nichts von dem Vorgehen ihres Berliner Repräsentanten. „Der Text ist im Alleingang des katholischen Büros entstanden und versendet worden. Die Bischöfe wurden heute im Nachhinein darüber informiert“, so ein Insider.“ (Quelle)

Auf Anfrage, ebenfalls von der einsmals von Josef Ratzinger mitnegründeten Zeitschrift COMMUNIO distanziert sich als erster der Regensburger Oberhirte Rudolf Voderholzer von dem Schreiben: „Ich halte die parteipolitische Positionierung von Bischöfen für falsch und bin verärgert über das Vorgehen des Katholischen Büros. Die aktuelle Stellungnahme gegen einen Gesetzentwurf der CDU/CSU spricht nicht in meinem Namen. Ich distanziere mich in aller Form davon. Leider kann die DBK nicht mehr mit einer Stimme sprechen, wie es das Papier vorgibt.“

Weitere Bischöfe müssen klarstellen!

Es ist nur angebracht, dass das weitere Bischöfe tun, damit ihr Wirken nicht weiter durch eine Falschnachricht in Misskredit gezogen wird und die katholischen Gläubigen verwirrt werden. Denn eines ist klar:

Update 29.01.25, 19.30h: Katholische Kirche distanziert sich von Stellungnahme

Inzwischen hat sich auch der „Ständige Rat der Bischofskonferenz“ von dem Schreiben distanziert: „Die mehrheitliche Meinung im Ständigen Rat war, dass es in der aktuellen Situation nicht sinnvoll ist, in die Debatte und damit in den Wahlkampf öffentlich einzugreifen.“