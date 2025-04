Meine Rückkehr in die katholische Kirche

In einem Gastbeitrag für die „Tagespost“ beschreibe ich, wie meine vermeintliche Befreiung von der Kirche zur eigentlichen Fessel wurde: Ein Zeugnis über das Glück, in die katholische Kirche zurückzukehren.

Einige sagten mir: „Willkommen zurück!“ oder „Wunderbar!“ Aber der Kommentar, den ich am häufigsten zu hören bekam, lautete so oder so ähnlich: „Wie kannst Du nur wieder in die Kirche eintreten?“

Tatsächlich wäre es mir noch vor wenigen Jahren schwer gefallen, darauf eine glaubhafte Antwort zu geben. Nur zwei Beispiele:

Zum einen der brutale Covid-Lockdown, bei dem ich den Eindruck hatte, dass im vorauseilenden Gehorsam nun das Weihwasser gegen Desinfektionsmittel, die heilige Kommunion gegen die Corona-„Impfung“ ausgetauscht wurden.

Sodann der weithin kritiklos einem toxischen Zeitgeist gleichgeschaltete synodale Sonderweg mancher deutscher Katholiken, verbunden mit mich verunsichernden Aussagen von Papst Franziskus, etwa zu der Segnung homosexueller Partnerschaften.

Hier können Sie den gesamten Beitrag lesen: https://www.die-tagespost.de/kirche/spiritualitaet/david-berger-meine-rueckkehr-in-die-katholische-kirche-art-262169