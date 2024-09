Gloria von Thurn und Taxis: „Die AfD ist die einzige katholische Partei“

(David Berger) Während ein für seine defizitäre Katholizität bekannter Bischof in Deutschland vor der Wahl der AfD warnt, hat die katholische Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in einem Interview mit Burkhard Müller-Ullrich (Kontrafunk) festgestellt, dass die AfD die einzige Partei ist, deren Parteiprogramm noch am ehesten katholischen Grundsätzen entspricht.

In der aktuellen Sonntagsrunde hat Burkhard Müller-Ullrich – neben den genialen Publizisten Peter Hahne und Markus Krall – auch mit Gloria von Thurn und Taxis diskutiert. Thema waren die am selben Tag stattfindenden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die ebenso dumme wie dreiste Wahlempfehlung ausgerechnet von Edeka und die selbstgewählte Zerstörung des christlichen Abendlands.

Der Selbstmord des globalen Westens

In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer Aussage von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die es in sich hat. Wie ein roter Faden durchzieht das Gespräch die Zerstörungswut, das suizidale Verhalten, von dem der „globale Westen“ geradezu richtungsweisend durchzogen ist.

Voraussetzung dafür war – was auch Peter Hahne eindrucksvoll unterstreicht, – eine Aufgabe des Christentums, der Austausch der Religion des Abendlandes durch die neue Klimareligion, die in Wirklichkeit eine Religion des Todes ist. Denn CO2 bedeutet Leben, so die schlagfertige Fürstin.

Kultur des Todes

Ideologisch geprägt ist dieser Prozess der Selbstzerstörung von einem perfiden Kulturmarxismus, der stets mit seinem großen Bruder, dem Nihilismus auftritt. Dieser hat die Zerstörung der Welt und des Menschen zu seinem bösen Endziel gemacht, nach dem sich all sein Handeln ausrichtet. So entsteht eine Kultur des Todes, die derzeit das Handeln der Altparteien prägt, leider auch der Parteien, die das „C“ auf geradezu perverse Weise noch immer in ihrem Namen tragen.

Man merkt es der überzeugt katholischen Fürstin, die sich gerne von hohen Geistlichen beraten lässt, an, wie schwer sie an der Tatsache leidet, dass die katholische Kirche dieses Lied mitsingt. Und vor „allem warnt, was nicht Mainstream ist“ (Peter Hahne). Dazu gehören auch die verschiedenen Warnungen katholischer Beamter vor der AfD, die auch Gloria von Thurn und Taxis mehr als befremdlich findet:

„Die AfD ist die einzige Partei, die gegen die Abtreibung ist, eine Partei, die sich für die Familie einsetzt, die Wichtigkeit der Reproduktion unseres eigenen Volkes im Wahlprogramm stehen hat. Das ist also die einzige katholische Partei jetzt, per heute.“

Hier können Sie das gesamte, bis zur letzten Minute spannend bleibende Gespräch hören:

