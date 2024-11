Schockierende Aufnahmen vom Anschlag auf Schwarze Madonna

(David Berger) Gestern berichteten wir von einem blasphemischen Anschlag auf das Gnadenbild von Einsiedeln. Während der heiligen Messe am Samstagnachmittag hatte ein Migrant aus Afghanistan das Gnadenbild der Schwarzen Madonna von Einsiedeln (Schweiz) entkleidet, auf das Bild der Jungfrau und Gottesmutter eingeschlagen, deren goldene Krone geraubt und sich selbst auf den Kopf gesetzt.

Nun liegt dazu auch Bildmaterial vor. Besonders schockierend: Es sollen an die 200 Gläubige anwesend gewesen sein, die offensichtlich bei der Schändung nur entsetzt zusahen ohne zu handeln. Kurzzeitig ist sogar ein Ordensmann zu sehen, der an dem Anschlagsereignis vorbeikommt, einen kurzen Blick auf das blasphemische Geschehen wirft, aber völlig teilnahmslos weiterläuft.

Teil einer blasphemischen Welle

Der Vorfall ist Teil einer zunehmenden Welle von Blasphemie, besonders gegen Symbole des katholischen Glaubens. Derartige Vorfälle werden durch gezielte, als Kunst getarnte Propaganda angeheizt. So etwa durch das blasphemische Stück „Sancta“.

Philipp Gut kommentierte in der „Weltwoche“ treffend: Obwohl die Hintergründe und Motive der Tat noch nicht bekannt sind, wussten einzelne Medien wie Nau.ch bereits: «Eine politische oder religiöse Motivation wird ausgeschlossen.» Immerhin musste der Afghane eigens ins Kloster Einsiedeln reisen, eigens in die Gnadenkapelle marschieren, eigens das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von Einsiedeln aufsuchen, damit er sie schänden konnte. So rasch im Vorbeigehen tut man so etwas nicht, mag man auch noch so «verwirrt» sein. Oder müssen wir davon ausgehen, dass es sich um einen Nachahmungstäter einer gewissen GLP-Politikerin handelte, die ähnlich medienwirksam auf ein Bild einer Muttergottes mit Jesuskind geschossen hatte? Wir wissen es nicht.“

Ob da Tränen und Gebete für die Täter sowie politisch korrekte Beschwichtigungsversuche alleine ausreichend sind, wage ich freilich zu bezweifeln. Ein wenig mehr wehrhafter Katholizismus wäre tatsächlich in der gegenwärtigen Lage angebracht.

