Lasst das Opfer, das Angela Carini gebracht hat, nicht vergeblich sein!

(David Berger) „Italienische Boxerin Angela Carini verliert bei Olympia gegen Mann aus Algerien und bricht in Tränen aus.“ – so die Medien über den nächsten Riesenskandal einer Olympiade, die schon maximal unglücklich begann – und wie keine den Zustand Europas spiegelt.

Es ist die Olympiade des menschenhassenden, weil sein heiliges Antlitz hässlich verzerrenden Transhumanismus. Spätestens jetzt ist die Zeit des Widerstands gegen eine menschenverachtende Ideologie gekommen – bevor sie uns alle zerstört hat! Bilder der Schande auf der Olympiade der Schande:

This is the Olympics in 2024.

A biological male punches a woman so hard in boxing that she has to resign.

This is the result of woke agenda.

SHARE – Will the media show this? 👇pic.twitter.com/7z2XiOGS5n

— PeterSweden (@PeterSweden7) August 1, 2024