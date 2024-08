IOC ehrt Schläger von Frauen mit Gold

„Imane Khelif gewinnt olympisches Gold im Finale Weltergewicht der Frauen“. „Nach Khelif gewinnt auch Lin [Yu-ting] im Boxen Olympia-Gold“, und zwar im Federgewicht. Beides ist skandalös und zeigt, wie moralisch und auch sportlich verkommen das IOC inzwischen ist. Ein Gastbeitrag von Prof. Alexander Dilger

Immerhin, „IOC-Präsident Bach tritt regelkonform 2025 ab“, was er sich bis heute offengehalten hatte. Er hat nicht nur Diktatoren und korrupte Sportfunktionäre hofiert, sondern auch massives Doping zugelassen und nun biologische Männer Frauen im Ring verprügeln lassen.

Gesundheits- bis lebensgefährlich

Das ist nicht nur unfair, sondern auch gesundheits- bis lebensgefährlich, was jedoch ihm und vielen woken Medienvertretern egal ist. Beim Geschlecht käme es nur auf den Eintrag im Pass an, nicht auf die Chromosomen, die Physis oder den Testosteronlevel. Doch die deutsche ‚[…] Regierung erlaubt jährlichen Geschlechtswechsel‘ und in Algerien ist mit etwas Geld wohl auch jeder gewünschte Eintrag erhältlich.

Konsequenterweise sollte man dann den Frauensport ganz abschaffen. Wenn das Geschlecht völlig egal und beliebig ist, sollten einfach die besten Sportler unabhängig vom Geschlecht geehrt werden, was in fast allen Sportarten und ganz sicher im Boxen Männer sind.

Goldmedaille für Schläger statt Boxerinnen

Besser ist es jedoch, die Männerwettbewerbe für alle zu öffnen und dafür die Frauenwettbewerbe biologischen Frauen ohne Y-Chromosom, viel Testosteron und männliche Kraft vorzubehalten. Viele Sportverbände verfahren bereits so, auch die International Boxing Association (IBA), die jedoch vom IOC nicht anerkannt wird, welches lieber Frauen von männlichen Athleten verprügeln lässt, um dann den Schlägern statt Boxerinnen die Goldmedaille zu geben.

Beitrag erschien zuerst bei ALEXANDER DILGER.