Ampelregierung wird zur Bedrohung für Frauen und nicht-queere Homosexuelle

Frauen- und Homosexuellenfeindlichkeit ist mit dem heutigen Tag (01.08.24) an staatlich legitimiert dank der Ampelkoalition. Heute tritt das verhängnisvolle Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung in Kraft.

Die Anliegen ganz „normaler“ homosexuelle Männer in Deutschland vertretende Organisation „Just Gay_The advocacy group for gay men in germany“ dazu in einer Stellungnahme, die wir hier dokumentieren:

Die Rechte der Frauen sind weitgehend außer Kraft gesetzt, Eltern werden entrechtet, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, die Lüge soll zur Wahrheit werden, Konversionstherapien an Homosexuellen sind möglich, sexistische Stereotypen werden befördert, der Schutz von Kindern und Jugendlichen ausgehebelt, gnadenloser Hass auf Frauen wird bereits jetzt aktiv betrieben und es wird noch schlimmer werden.

Diese Regierung ist eine Bedrohung für nicht-queere Homosexuelle und kritischen Frauen

Diese Regierung ist eine Bedrohung für nicht-queere Homosexuelle und kritischen Frauen und es ist eine Schande, wie diese Regierung Frauenrechte beerdigt und Homosexualität und homosexuelles Leben zerstört. Wir werden von dieser Regierung umdefiniert, ausgegrenzt, diffamiert und verlieren alles. Bisher wurde diese Politik durch Fördergelder vorangetrieben und nun ist alles gesetzlich in Kraft getreten.

Die Übergriffigkeit dieser Regierung ist durch nichts zu rechtfertigen und macht sprachlos. Unsere elementarsten Grundrechte sind gefährdet und daher betrachten wir das SBGG nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Grundrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat und wie elementar das ist, zeigt die Ampelregierung.

Wo Dunkelheit herrscht, gibt es immer ein Licht. Wie bereits in den USA und den UK erfährt die Frauenrechtsbewegung ein Comeback und Homosexuelle organisieren sich. Somit ist der 1.08.24 nicht das Ende, sondern der Beginn von etwas Neuem.