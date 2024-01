„Ich schau auch schon Nachrischten“: Die Argumente der Anti-AfD-Demonstranten

(David Berger) Wer nicht nur die vom Staatsfunk gesammelten O-Töne von Teilnehmern der Anti-AfD-Demos, sondern auch die ganz ungeplanten und unzensierten Aussagen der Gratismut-Demonstranten hört, wird über so viel herdentriebige Ahnungslosigkeit erstaunt sein. Garniert werden die Aussagen von einem bemerkenswerten Vorfall in Stralsund.

„Kinderschänder“, „Antisemitismus“, „1933“, immer wieder „Höcke“ und „Ich habe im Geschichtsunterricht aufgepasst und schau auch schon Nachrischten (sic!)“. Die „Junge Alternative“ hat typische Demonstranten der von den Medien unter dem Titel „Die Mitte der Gesellschaft wacht auf“ hoch gepushten Strohfeuerbewegung nach ihren Motiven gegen die AfD bzw, „gegen rechts“ zu demonstrieren befragt.

Wesentlich mehr als die oben aufgezählten Vorwürfe gab es dabei nicht. Aber sehen Sie selbst:

Wahlumfragen zeigen anderes Bild als die Demoberichterstattung

Nach dieser Schau in die Abgründe möchte ich meine Leser freilich nicht ganz ohne Trost lassen: Dass es einen systematisch verdummten Teil der Gesellschaft gibt, der teils aus Angst, teils aus Herdentrieb selbst suizidale Aktionen mitträgt, wissen wir doch schon seit d. Corona-Krise. Dass die meisten Deutschen inzwischen komplett anders denken, als die Leute, die in den letzten Tagen glauben, für die Demokratie auf die Straße zu gehen, zeigen die Wahlumfragen…

Und da ist die AfD in der Sonntagsfrage – etwa bei INSA – nach wie vor mit weitem Abstand zu SPD oder den Grünen – die zweitstärkste Kraft bundesweit. Noch besser sieht es in den „neuen“ Bundesländern aus, wo die AfD durch die Bank den allermeisten Zuspruch der Wähler erfährt: dort ist in der Tat die Mitte der Gesellschaft aufgewacht und die Zustimmung für die AfD – gegen alle Propaganda und Kampagnen der Altparteien und all ihrer gleichgeschalteten Institutionen – ein machtvolles Zeichen für unser Grundgesetz, für den Rechtsstaat und die Demokratie.

Und noch etwas, das die Gratismut-Demos, die inzwischen als die umfangreichste Holocaust-Relativierung der Geschichte gelten können, nicht geändert haben: den Deutschland zugrundreichtenden Kurs der Bundesregierung. Nur für wenige Stunden konnten die Regierungsdemos davon ablenken, dass diese Regierung dabei ist, unser Land moralisch, rechtlich und ökonomisch zugrunde zu richten…

Addendum: Hass statt Heimatliebe in Stralsund

Wie sehr die Demonstranten gegen die AfD den Hass über die Liebe zu ihrer Heimat setzen, wurde auch in Stralsund gut deutlich: „In Stralsund hat ein Lehrer bei einer Demonstration „gegen Rassismus“ das Mikrofon ergriffen und die Deutsche Nationalhymne angestimmt. Die Menge skandierte daraufhin: „Nazis raus, Nazis raus!“ Wenig später wurde der Mann abgeführt.“ (Quelle)

