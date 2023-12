8. Januar: „Wir müssen Deutschland komplett lahmlegen“

(David Berger) „Uns droht ein Super-Streik im Januar“ titelt die BZ und will damit vermutlich das große Zittern bei den Bürgern auslösen. Doch der 8. Januar ist alles andere als ein Datum, das Ängste auslösen sollte, vielmehr könnte dieser Tag der Zerstörung Deutschlands und dem Ruin seiner Bürger durch eine völlig durchgeknallte Regierung einen ersten Riegel vorschieben.

Die von Cem Özedmir wegen ihrer Regierungskritik als Rassisten beschimpften Bauern haben schon bei den letzten, die Ampelregierung völlig kalt lassenden großen Protesten in Berlin für den 8. Januar einen großen Aufstand („Aktionswoche“) gegen die für alle Bürger immer mehr zur Katastrophe werdende grüne Agrarpolitik aufgerufen. Wir sollen dann einen Aufstand erleben, in einer Art und Weise, wie sie das Land noch nicht erlebt hat“, so der Präsident des Deutschen Bauernverbandes.

Der große Aufstand muss kommen

Dass Lokführer und Spediteure sich anschließen werden, scheint jetzt schon klar, wahrscheinlich, auch dass die Gastronomie sich beteiligen wird. Begleitet soll der Protest werden von einem „Einkaufsstreik“: Aktivisten rufen dazu auf, ab 8. Januar nicht einzukaufen, nicht zu tanken, nicht in der Gastronomie zu essen und nicht online zu shoppen: „Es ist der große Aufstand – gegen Ampel-Regierung und Bahn-Bosse! Betroffen sein werden: die allermeisten der mehr als 80 Millionen Bundesbürger.“ (Quelle)

Typisch für die in einer bürgerfernen Blase lebenden Politiker der Altparteien ist dabei die Nachricht, dass man im Verkehrsministerium die Drohungen (noch) gelassen sieht. Schließlich sei ein Generalstreik verboten.

Das erinnert unweigerlich an den Spott des Sowjetführers Josef Stalin: „In Deutschland wird es keine Revolution geben, weil man dazu den Rasen betreten müsste.“ (Foto l.: Die Rechnung der immer totalitärer agierenden Rechnung mit dem Nazi-Vorwurf wirkt inzwischen nur noch bei den besonders naiven Untertanen!)

Die Ampel muss weg

Gerade jene arrogante Haltung zeigt, dass es schade wäre, wenn am 8. Januar nur die Bauern, Spediteure, Bahnangestellten und Wirte auf unseren Straßen zeigen: Die „Ampel muss weg“, damit Deutschland wieder die Chance auf eine gute Zukunft hat!

Recht hat er! Wir alle vom Kinderkartenkind bis zum Rentner sind inzwischen von dem Komplettversagen der Ampelregierung betroffen. Schon jetzt hat deren übles, aus ideologischer Verblendung, Dummheit und korrupter Verschlagenheit geborenes Treiben irreparable Schäden angerichtet, sodass klar ist, dass unser Land mindestens 10 Jahre brauchen wird, bis es sich von der desaströsen Merkelpolitik, die durch die Ampel sozusagen zur „Vollendung“ geführt wird, weitgehend erholt hat. Wer jetzt nicht klar „Bis hierher und keinen Fußbreit weiter“ sagt, der darf sich nicht beschweren, wenn der linksgrüne Wunsch „Deutschland verrecke“ schneller Wirklichkeit wird als sich das die Deutschlandhasser je erträumt haben.

Wach endlich mal auf!

Eine junge polnische Frau, die in Deutschland lebt, hat es holzschnittartig, aber treffend auf den Punkt gebracht: „Ich bin ne Polin, die Deutschland liebt. Wir haben keine 2 Jahre, um was zu verändern. Das Land geht kaputt. Jeden Tag werden Insolvenzen gemeldet, tausende Migranten kommen, um durchgefüttert zu werden, Gewalt steigt, Steuer werden erhöht. Wenn Ihr am 8. Januar kein Streik macht, werdet Ihr trotzdem Eure Arbeitsplatz verlieren. Jetzt hilft keine Impfung. Eure Kinder werden im Armut leben, Eure Häuser werden Euch für Flüchtlinge weggenommen. Wach endlich mal auf!“

