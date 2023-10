PP: Seit Jahren warnen wir vor dem muslimischen Antisemitismus!

(David Berger) Angesichts der gegenwärtigen schockierenden Ereignisse twittert der Chefredakteur der „Welt“, Ulf Poschard: „Am peinlichsten ist doch die Überraschung über den muslimischen Antisemitismus. Liberale und aufgeklärte Muslime haben davor seit Jahren gewarnt. Jetzt überrascht zu sein, ist entweder zynisch oder dumm.“

In der Tat schockieren viele die Bilder aus aller Welt über die anti-jüdischen Zornausbrüche: „Juden ins Gas!“, „Kindermörder Israel“ und natürlich immer wieder „Allahu akbar“ wird da gerufen. Die Bilder aus Berlin-Neukölln kennen alle PP-Leser bereits. Hier ein Video aus Australien:

Palestinians making Hitler proud today in Sydney, Australia. Yelling “Gas the Jews” while waving black Al-Qaeda flags. Focus on the flags, they reveal a lot about who is supporting Hamas. pic.twitter.com/90Ozqnr9Go

— Imam of Peace (@Imamofpeace) October 10, 2023