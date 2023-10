Israel: War der Überraschungsangriff eine geplante Operation des „tiefen Staates“?

Ich habe das Gefühl, dass das israelische und das palästinensische Volk wieder einmal an die höheren Mächte verkauft worden sind.

„Für mich sieht dieser Überraschungsangriff wie eine geplante Operation aus. An allen Fronten. Das ist ein Versagen beim Schutz des israelischen Volkes, ganz sicher, vielleicht das größte Versagen seit dem Jom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren, wenn nicht noch größer“ – so die bekannte israelische Influenzerin Efrat Fenigson

„Ich habe die Israelin Efrat Fenigson anlässlich der Coronakrise kennengelernt und schätze sie sehr“ – so der bekannte Wissenschaftler Prof. Stefan Homburg. Fenigson ist eine profunde Kennerin ihres Landes, die mit Liebe zu ihrer Heimat und gleichzeitig mit Distanz zu den Mächtigen aus Israel berichtet.

Ihr Statement stammt von gestern Abend (7. Oktober 2023)

PP hat eine Übersetzung der Transkription des Videos angefertogt:

Hier ist Efrat Fenigson, und ich bin hier, um über den aktuellen Stand des Krieges zwischen Israel und Hamas zu berichten, der heute Morgen begonnen hat.

Ich werde einige wichtige Details und Bedenken mitteilen, die größtenteils auf den Stimmen israelischer Bürger vor Ort und auf offiziellen Erklärungen beruhen.

Dies ist ein sehr harter Tag für mich und für uns in Israel. Auch für die Menschen in Palästina ist es ein harter Tag, vor allem jetzt, da Israel beginnt, zurückzuschlagen. Krieg ist eine schreckliche Sache für alle Beteiligten, außer für diejenigen, die sich daran bereichern.

Heute Morgen gegen 6 Uhr, bei Sonnenaufgang, durchbrachen Hunderte von Hamas-Terroristen, mindestens 300, den Grenzzaun an mehreren Stellen, völlig ungehindert, was zu Terroranschlägen und Entführungen in israelischen Städten oder Dörfern führte.

Die Terroristen infiltrierten eine beträchtliche Anzahl von Außenposten auf dem Festland sowie einen Infiltrationspunkt der Marine in Zikim. Während wir hier sprechen, ist Israel aktiv an der Bekämpfung von 22 Außenposten beteiligt. – Dies ist ein Auszug aus der IDF-Erklärung.

Die Angriffe haben bereits über 100 Todesopfer gefordert und mehr als 100 israelische Bürger entführt.

In einem Dorf wurden 50 Israelis als Geiseln genommen, so dass die Menschen 8-9 Stunden lang ohne Rettung in Unterkünften eingeschlossen waren.

In einigen Orten brannten die Terroristen das Dorf nieder, und die Menschen wussten nicht, ob sie den Unterschlupf verlassen und sich ergeben oder bleiben und beten sollten, dass das Feuer sie nicht erwischt.

Offenbar wurden die israelischen Verteidigungskräfte, die eigentlich im Gazastreifen stationiert werden sollten, aus Sicherheitsgründen im Westjordanland stationiert, so dass der Gazastreifen nicht mit Militär besetzt wurde.

Soldaten werden als Reservisten rekrutiert, aber aus dummen Gründen wie fehlenden öffentlichen Verkehrsmitteln müssen sie stundenlang warten, um zu den Stützpunkten zu gelangen.

Die Mainstream-Medien geben anscheinend zu, dass der IDF-Sprecher nicht die ganze Wahrheit sagen darf, was einen Mangel an Transparenz verdeutlicht. Erst jetzt, 18.00 Uhr israelischer Zeit, 12 Stunden nach Beginn der Veranstaltung, erhielten wir die erste offizielle Mitteilung des IDF-Sprechers.

Vor einem Jahr gab es eine Militäroperation in Gaza, um sich auf solche Ereignisse vorzubereiten, und es werden laufend Trainings für diese Art von Szenarien durchgeführt. Dies wirft ernste Fragen über den israelischen Geheimdienst auf. Was war geschehen?

Vor zwei Jahren wurden erfolgreich unterirdische Sperren mit Sensoren errichtet, um Terroristen zu warnen, die in die Sperren eindringen. Israel verfügt über eine der fortschrittlichsten und modernsten Armeen, wie kommt es da, dass es keine Reaktion auf die Durchbrechung der Grenze und des Zauns gab?

Ich habe vor 25 Jahren in den IDF gedient, in den Geheimdienstkräften. Es ist unmöglich, dass Israel nicht wusste, was auf es zukommt. Eine Katze, die sich am Zaun entlang bewegt, löst alle Kräfte aus. Und das?

– Was ist aus der „stärksten Armee der Welt“ geworden?

– Wie kommt es, dass die Grenzübergänge weit offen waren?

Irgendetwas ist hier SEHR FALSCH, etwas ist sehr seltsam, diese Kette von Ereignissen ist sehr ungewöhnlich und nicht typisch für das israelische Verteidigungssystem.

Angesichts der jüngsten Normalisierungsbemühungen Israels und Palästinas, die von Saudi-Arabien angeführt werden, frage ich mich, ob ein Gefangenenaustausch etwas ist, das von Israel nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden könnte, wenn ein schockierendes Ereignis wie dieses eintritt?

Ist es eine Möglichkeit, dass es nur mit israelischen Geiseln gerechtfertigt werden kann, gefährliche Gefangene aus israelischen Gefängnissen freizulassen?

Die Mainstreammedien berichteten, dass „der stellvertretende Hamas-Führer Saleh Al-Aruri vorschlägt, israelische Gefangene als Druckmittel bei Verhandlungen einzusetzen“.

Eine Bemerkung zur Situation in Israel in den letzten Jahren – diejenigen, die mir folgen, wissen, dass in Israel ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit herrscht, dass es politische und soziale Instabilität gibt, dass öffentliche Gelder für Agenden wie Covid, Klima, Justizreform, Abschaffung des Bargelds und mehr missbraucht werden. Die derzeitige Regierung ist meiner Meinung nach hochgradig korrupt, und die vorherige war auch nicht besser.

Mir geht es nicht darum, eine populäre Meinung zu haben, mir geht es darum, böse Kräfte zu entlarven – wo immer sie sind:

Für mich sieht dieser Überraschungsangriff wie eine geplante Operation aus. An allen Fronten. Das ist ein Versagen beim Schutz des israelischen Volkes, ganz sicher, vielleicht das größte Versagen seit dem Jom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren, wenn nicht noch größer. – Übrigens – ist es ein Zufall, dass es genau 50 Jahre her ist, fast auf den Tag genau? Der Jom-Kippur-Krieg war am 6. Oktober 1973.

Wenn ich ein Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich sagen, dass dies wie das Werk des Tiefen Staates aussieht.

Ich habe das Gefühl, dass das israelische und das palästinensische Volk wieder einmal an die höheren Mächte verkauft worden sind.

Gleichzeitig ist dies immer noch sehr schwer zu begreifen.