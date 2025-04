Ostern in Jerusalem: Israel geht brutal gegen Christen vor

(David Berger) Israel hat den christlichen Palästinensern den Zugang zu den Gottesdiensten in der Osternacht aggressiv verweigert und Gläubige in Jerusalem brutal angegriffen. Selbst hochrangige Vertreter des Vatikans wurden festgesetzt.

Am Karsamstag, den 19. April riegelten israelische Streitkräfte die Altstadt Jerusalems ab und hinderten palästinensische Christen daran, in der Osternacht an den Gottesdiensten in der Grabeskirche teilzunehmen. Kontrollpunkte riegelten das Gebiet ab, und selbst hochrangige Geistliche – darunter auch der Vertreter des Vatikans – wurden festgenommen und abgewiesen.

⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦⁦I’m Catholic visiting the old city of Jerusalem. The entire city is on lockdown. We can’t get to the Holy Sepulcher Church. They locked people in our hotel& they won’t let them out. Is this how Christians in Israel are treated? pic.twitter.com/arnXpWYKcK

— SophiaRose (@southsidechica) April 19, 2025