!Herr der Ringe“-Star Elijah Wood nennt Selenskyj drogensüchtig

… und wird dafür auf Instagram zensiert.

Dass die Wiederentdeckung der Presse- und Meinungsfreiheit bei Twitter eine absolute Ausnahme darstellt, zeigt ein aktueller Vorfall, über den „Unser Mitteleuropa“ informiert:

Die Social-Media-Plattform Instagram hat ein Video von US-Hollywood-Star Elijah Wood (bekannt u.a. aus der Herr der Ringe Trilogie) gelöscht, in welchem er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Drogenabhängigen nannte.

Elijah Wood wandte sich in seinen Geschichten an Selenskyj mit dem Angebot, seine Drogen- und Alkoholsucht zu heilen. Der Schauspieler riet dem ukrainischen Präsidenten, zur Betty Ford Rehab zu gehen – einer sehr teuren Privatklinik in Kalifornien, in der viele Prominente wegen Sucht behandelt wurden. Den Ukrainern gefiel der Witz allerdings gar nicht: Sie überschwemmten Woods Profil mit Beschwerden, was das soziale Netzwerk dazu veranlasste, sein Profil zu sperren:

Instagram has deleted a video of Elijah Wood for calling Zelensky a drug addict.

Elijah Wood in his stories addressed Zelensky with an offer to cure his drug and alcohol addiction. The actor advised the Ukrainian president to go to Betty Ford Rehab – a very expensive private… pic.twitter.com/ZJoVsI7SWa

