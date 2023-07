Umfrage: Grüne fallen in Umfrage auf niedrigsten Wert seit 5 Jahren

(David Berger) Im „Deutschlandtrend“ (ARD) fallen die Grünen mit 13 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 5 Jahren. Die SPD verliert einen weiteren Prozentpunkt, die AfD bleibt weiterhin die Partei, die nach der Union von den meisten Bürgern gewählt würde und holt auch im Westen kräftig auf.

Spätestens seitdem die Grünen auch offiziell (und nicht nur implizit durch das System Merkel) ihr wahres Gesicht zeigen können, wenn man ihnen Regierungsverantwortung mit-anvertraut, scheinen auch die Unbelehrbarsten langsam aufzuwachen: Immer weniger Bürger würden die Grünen wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein ganzer Prozentpunkt weniger als noch vor zwei Wochen, in der Sonntagsfrage das schlechteste Ergebnis seit mehr als fünf Jahren.

AfD weiter zweitstärkste Kraft in Deutschland

Die AfD bleibt bei der ARD-Umfrage weiter bei ihrem brillanten Ergebnis von 20 (andere Umfragen 21-22) Prozent. Damit ist sie weiterhin die zweitstärkste Partei Kraft, die deutlich vor der Regierungspartei SPD (18 Prozent) liegt.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die AfD nun auch in den alten Bundesländern in Windeseile aufholt: In Baden-Württemberg etwa in den letzten vier Monaten um ganze sieben Prozent.

Die FDP kann rätselhafter Weise immer noch mit 7 Prozent Zuspruch rechnen und wäre danach derzeit weiter im Bundestag vertreten.

Auch dass die Parteien der verheerenden Ampelkoalition immerhin noch auf 38 Prozent (keine Regierungsmehrheit mehr) kämen, zeigt, dass es vielen Menschen in Deutschland noch viel zu gut geht und sie die Langzeitschäden, für die diese Regierung derzeit die Grundlagen legt, noch gar nicht in all ihren Dimensionen erfassen.

Langsam ahne ich, weshalb sich die Beziehungen zu anderen Ländern verschlechtert haben könnten…😬😳

FunFact: Sie ist unsere Chefdiplomatin.

pic.twitter.com/Ab6rlcBQNK — Athena 🗽 (@M_C_Richter) July 20, 2023

