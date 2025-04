Trump über Selenskyj: „Dieser Clown ist erledigt!“

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, die Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg einzustellen. Trump sagte in Washington, falls es Russland oder die Ukraine bei einer Friedensregelung „zu kompliziert machen“ sollten, würden die USA sich zurückziehen.

Trump schränkte jedoch ein, dass er nach wie vor Chancen auf eine Übereinkunft sehe. Er wolle aber „sehr bald“ eine Einigung sehen. Aus US-diplomatischen Kreisen hieß es, die Geduld des Präsidenten mit dem ukrainischen Machthaber Wolodymyr Selenskyj sei am Ende – „dieser Clown ist erledigt“, werden in Medienberichten nicht näher genannte Quellen zitiert.

Zuvor hatte auch US-Außenminister Marco Rubio weitere Bemühungen der USA um einen Frieden in der Ukraine von einer klaren Verhandlungsbereitschaft beider Kriegsparteien abhängig gemacht. Sollte es keine eindeutigen Anzeichen für eine Einigung geben, könnten die USA ihr Engagement binnen weniger Tage einstellen.

US-Vize-Präsident JD Vance zeigte sich dagegen bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom zuversichtlich, dass der Krieg in der Ukraine beendet werden könne.

