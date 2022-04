Ein Video von Ostermontag-Nacht irritiert derzeit die Selinskyi-Fans. Es zeigt einen Selenskyj in ziemlich seltsamer Verfassung, der auf bizarre Weise den Endsieg der Ukraine über alle prophezeit.

Selbst eingefleischte Russophobe und Selenskyjfans irritiert die von Tag zu Tag zunehmende Aggressivität, mit der der ukrainische Präsident gegenüber deutschen Politikern auftritt – eine Strategie, die zeigt, dass er gut weiß, wie man mit dem sich entweder in Sadismus ergehenden oder sich masochistisch oder einfach aufgrund eines ihm eingeredeten schlechten Gewissens zum Untertan treten lassenden „typischen“ Deutschen umzugehen hat, um zum Erfolg zu kommen.

„Und wir werden alle besiegen“

Noch mehr irritiert die Selenskyj-Fans freilich ein Video, das seit dem Osterwochenende in den sozialen Netzwerken die Runde macht.

Selenskyj in seinem Büro, bedankt sich bei der Figur eines Hahns. Das Video soll übrigens zuerst auf dem offiziellen Kanal des Präsidenten gepostet und dann gelöscht worden sein.

Dabei ist es völlig unklar, ob sich Selenskyj in den wohl selbst erstellten Aufnahmen in einem echten Rausch befindet, gar harte Drogen konsumiert hat, oder ob er dies alles nur spielt. Eine unserer Leserinnen hat das von ihm Gesagt so übersetzt: „Es ist der 52. Tag des Krieges. Wir sind stark. Wir arbeiten. Wir lieben unsere Familien. Wir sind stolz. Wir sind dankbar. Und wir werden alle besiegen.“

Das Video ist schon extrem wirr. Ob das wirklich Kokain neben dem Foto ist? Wir werden es nie erfahren, aber das Netz hat schon viele verdächtige Videos gesammelt. #kokain #Selenskyj https://t.co/1aSKgQ2y4u — Martin Schmidt (@SchmidtSchwerin) April 19, 2022

