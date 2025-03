Ukraine-Krieg vor dem Aus: Selenskyj stellt sich auf die Seite von Trump

(David Berger) In einem Aufsehen erregenden Statement hat Selenskyj gestern Abend in dem Streit mit Präsident Trump über Krieg oder Frieden für die Ukraine nachgegeben und sich auf die Seite des Friedensplans Trumps gestellt. Muss die EU ihren Krieg gegen Russland nun ohne die Ukraine planen?

Hier sein Statement:

„Ich möchte das Engagement der Ukraine für den Frieden bekräftigen. Keiner von uns will einen endlosen Krieg. Die Ukraine ist bereit, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näherzubringen. Niemand wünscht sich mehr Frieden als die Ukrainer.

Mein Team und ich sind bereit, unter Präsident Trumps starker Führung zu arbeiten, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Wir sind bereit, schnell an der Beendigung des Krieges zu arbeiten. Die ersten Schritte könnten die Freilassung von Gefangenen und ein Waffenstillstand im Himmel sein – Verbot von Raketen, Langstreckendrohnen, Bomben auf Energie und andere zivile Infrastruktur – sowie ein sofortiger Waffenstillstand auf See, wenn Russland dasselbe tut.

Dann wollen wir alle weiteren Schritte sehr schnell durchführen und mit den USA zusammenarbeiten, um ein starkes endgültiges Abkommen zu erzielen. Wir wissen wirklich zu schätzen, wie viel Amerika getan hat, um der Ukraine zu helfen, ihre Souveränität und Unabhängigkeit zu bewahren. Und wir erinnern uns an den Moment, als sich die Dinge änderten, als Präsident Trump der Ukraine Javelins lieferte. Dafür sind wir dankbar.

Unser Treffen am Freitag im Weißen Haus in Washington verlief nicht wie geplant. Es ist bedauerlich, dass es so gekommen ist. Es ist an der Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir möchten, dass die zukünftige Zusammenarbeit und Kommunikation konstruktiv ist.

Was das Abkommen über Mineralien und Sicherheit betrifft, ist die Ukraine bereit, es jederzeit und in jedem geeigneten Format zu unterzeichnen. Wir betrachten dieses Abkommen als einen Schritt in Richtung größerer Sicherheit und solider Sicherheitsgarantien, und ich hoffe wirklich, dass es effektiv funktionieren wird.“ – so weit das Statement von Selenskyj.

Und hier Trump dazu gestern:

Von wegen NATO-Austritt! In seiner Rede an die Nation enthüllt @realDonaldTrump: 🔹 Selenskyj hat ihm einen Brief geschickt. Es ist bereit zur Unterzeichnung des Rohstoffdeals und zu Friedensverhandlungen.

🔹 Gleichzeitig gibt es starke Signale aus Moskau für eine… pic.twitter.com/ylRjYlJWce — Anna Nina (@annaninii) March 5, 2025

EU-Kriegstreiber nun im Krieg gegen Russland, USA, China und Ukraine?

Durch diese neue Situation entstehen freilich unangenehme Fragen für all jene, die bisher auf Selenskyj als Marionette der Kriegstreiber von Biden über von der Leyen und Merz bis Johnson gesetzt haben.

♦ Kurz bevor er sich gestern Abend energisch auf die Seite Trumps gestellt hat, gab es ein Treffen mit der Union der Kriegswilligen in England: Wurde ihm da klar, dass deren Pläne am Ende die komplette Zerstörung seines Landes, ja vielleicht ganz Europas zur Folge haben würden? Oder dass diese Allianz gegenüber Russland und den USA keinerlei Chancen hat, ein suizidales Unternehmen darstellt?

♦ Wie müssen sich diese Staaten jetzt fühlen, deren Unfähigkeit der kleine Wüterich aus der Ukraine jetzt vor aller Welt vorgeführt und Politiker wie die „Slava Ukraini“-Baerbock oder von der Leyen und Stramer geradezu lächerlich gemacht hat?

♦ Dennoch hat der verlogenste und teuerste Wahlbetrüger aller Zeiten, Friedrich Merz sich gestern mit der SPD auf eine bisher nicht dagewesene, ruinöse Neuverschuldung unseres Landes zugunsten der Kriegstüchtigkeit gegen Russland erlassen. Hat er nicht mitbekommen, dass längst ein anderer Wind weht?

♦ Und wenn die bizarre Allianz der Kriegstreiber, die v.a. in der EU ihr Zentrum hat, bei ihren wahnsinnigen Plänen bleibt, führen wir dann unseren geplanten EU-Krieg gegen Russland ohne Selenskyj bzw. die Ukraine durch? Oder gegen Ukraine, China, USA, Russland und Ungarn?

♦ Oder werden, wenn die Ukrainefahnenschwenker nicht schnell genug beim Abnehmen der Flaggen an ihren Fenstern sind, „die EUrokraten jetzt Selenskyj wegputschen, um weiter Krieg führen zu können?“, wie Björn Höcke fragt…

