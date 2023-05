Stromausfall an Berliner Charité: Rettungsstelle stundenlang ohne Strom

(David Berger) Wie die Berliner Feuerwehr meldet, war das größte Krankenhaus Berlins, die Berliner Charité vergangene Nacht von einem massiven Stromausfall betroffen.

Die Berliner Feuerwehr bestätigte der Berliner Zeitung, dass sowohl die Notaufnahme als auch das große Bettenhaus heute Morgen gegen 2 Uhr einen kompletten Stromausfall erlitten:

„Die Feuerwehr sei daraufhin mit zahlreichen Rettungswagen, Notärzten, einem organisatorischen Leiter Rettungsdienst und diversen Spezialfahrzeugen, unter anderem einem großen Stromerzeuger (Dieselaggregat), eingetroffen. 46 Kräfte waren drei Stunden lang im Einsatz. Fünf Patienten wurden nach Angaben der Berliner Feuerwehr auf Twitter in andere Kliniken verlegt, acht weitere konnten in nicht betroffenen Klinikteilen intern untergebracht werden. Von dem Stromausfall betroffen war unter anderem auch die Rettungsstelle, die laut Feuerwehr vorübergehend nicht erreichbar war.“

#Stromausfall in einem #Krankenhaus in #Mitte. Betroffen war auch die Rettungsstelle. Wir unterstützen die interne Verlegung von 8 Patienten in unbetroffene Klinikteile, verlegten 5 Patienten in andere Kliniken und hatten vorsorglich ein mobiles Notstromaggregat des #TD vor Ort. pic.twitter.com/3b9IDxuvyF

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 3, 2023