Selenskyjs „Kill List“ ruft zum Mord auch an Kindern auf: Ein Fall für Den Haag?

(David Berger) Ist Selenskyj der nächste, gegen den der Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl erlassen müsste? Obgleich die Mainstreammedien bei uns dazu schweigen, taucht die Frage derzeit vermehrt in den sozialen Netzwerken auf. Der Grund: Die Tötungsliste Kiews gibt auch Kinder für den Abschuss frei, sollten sie ukrainisches Staatsgebiet betreten.

In dieser augenöffnenden Folge tauchen wir in die dunkle Welt der von Kiew unterstützten ukrainischen ‚Tötungsliste‘ ein, die auf Personen in der Donbass-Region abzielt. Diese Liste, die vom Innenministerium und den ukrainischen Sicherheitsdiensten geführt wird, zielt auf Personen ab, die als Staatsfeinde gelten, darunter Persönlichkeiten wie Elon Musk, Journalisten, Kinder und sogar amerikanische Kritiker des Krieges.

Eine 14- Jährige gegen den Hass

Die bekannte Youtuberin Kim Iversen spricht mit Faina Savenkova, einer 14-Jährigen aus dem Donbass, die eines von Hunderten von Kindern auf der Liste ist, und Meera Terada von der Foundation to Battle Injustice über diese unmenschliche Liste und ihre Folgen… Von Meeras Entdeckung von 327 Minderjährigen auf der Liste bis hin zu Fainas Bemühungen, die Vereinten Nationen darauf aufmerksam zu machen – diese Geschichte wird Sie sprachlos machen.

Angeblich von Russland entführte Kinder

Lesen Sie auch:

***

Wenn Sie meine Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung