Revolution in Frankreich: Feuerwehrleute schließen sich den Demonstranten an

Revolution in Frankreich? In Bordeaux stand das Rathaus in Flammen. Die Feuerwehr – statt zu löschen – schloss sich den Demonstranten an und trug selbst das Leuchtsignal durch die jubelnde Menge! Die Proteste richten sich gegen Präsident Macron, der unter Missachtung aller demokratischen Regeln die Erhöhung des Rentenalters durchsetzen möchte.

Unser Video der Woche:

(c) Twitter

Einsatz für die Demokratie oder Strategie des „great reset“?

Jetzt stellt sich die Frage: Wann folgen die Polizei und das Militär? Unterschiedlich fallen die Einschätzungen aus, wie die fortschreitende Eskalation in Frankreich zu bewerten ist: Sind die Proteste Ausdruck, dass das Volk für die Demokratie und gegen totalitäre Politiker im Stil der NWO vorgeht? Oder gehören sie mit zu den Plänen von Klaus Schwab u.a., der die komplette Zerstörung und ein undurchschaubares Chaos für seinen „great reset“ braucht.