Australien: Auch hier beginnt das Massensterben

Die australische Regierung bestätigt einen Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1.356% in den ersten 7 Monaten des Jahres 2022.

Offizielle Zahlen des australischen Statistikamtes bestätigen, dass es in Australien in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 15 Mal mehr überzählige Todesfälle gab als im gesamten Jahr 2020.

Weitere Zahlen zeigen, dass das Land im Jahr 2021 nach der Einführung der Covid-19-Injektion 8,5 Mal mehr überzählige Todesfälle zu verzeichnen hatte als im Jahr 2020 vor der Einführung der Covid-19-Injektion.



Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist eine zwischenstaatliche Organisation mit 38 Mitgliedsländern, die 1961 gegründet wurde, um den wirtschaftlichen Fortschritt und den Welthandel zu fördern. Nicht umsonst verfügt sie über eine Fülle von Daten über Todesfälle im Jahr 2022, die Sie hier einsehen können.

Das nachstehende Diagramm wurde anhand von Zahlen aus der OECD-Datenbank erstellt. Die Zahlen wurden der OEC vom „Australian Bureau of Statistics“ zur Verfügung gestellt.

Sie zeigt die überzähligen Todesfälle in Australien nach Wochen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015–2019.

Weniger Covid 19-Todesfälle als erwartet

Das obige Schaubild zeigt, dass Australien während des größten Teils des Jahres 2020 auf dem Höhepunkt der Covid 19-Pandemie weniger Todesfälle zu verzeichnen hatte als erwartet.

Im Jahr 2021 sah es jedoch anders aus: Die Wochen 34 bis 36 waren die einzigen Wochen, in denen die Zahl der Todesfälle unter dem Fünfjahresdurchschnitt lag.

Wie aus dem obigen Schaubild hervorgeht, lief im Jahr 2022 jedoch etwas drastisch schief, da die Zahl der Todesfälle im Land seit Jahresbeginn Woche für Woche deutlich anstieg.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahlen für die Jahr 2020, 2021 und von heuer die Wochen 1 – 30. am Ende des Jahres wird sich ein noch dramatischeres Bild bieten.

Tatsächlich verzeichnete Australien im Jahr 2020 nur 1.303 überzählige Todesfälle, während sich die Welt angeblich mitten in einer „tödlichen“ Pandemie befand.

Nach der Injektion: 747 % Übersterblichkeit

Leider stieg diese Zahl dann um 747 % auf 11.042 überzählige Todesfälle im Jahr 2021, nachdem eine Covid 19-Injektion eingeführt wurde, um die durch das angebliche Covid 19-Virus verursachten überzähligen Todesfälle in der ganzen Welt zu reduzieren.

Doch bis Ende Juli 2022 hatte Australien in sieben Monaten 18.973 überzählige Todesfälle zu beklagen, mehr als in den beiden vorangegangenen Jahren zusammen, ein Anstieg von 1.356 % gegenüber 2020.

Es ist nicht bekannt, warum plötzlich so viele Menschen im ganzen Land sterben, aber die von der britischen Regierung zur Verfügung gestellten Daten deuten darauf hin, dass die Ursache genau das sein könnte, was die Zahl der Todesfälle verringern sollte: die Covid 19-Injektionen.

Die Daten wurden im Juli von der britischen Regierungsorganisation Office for National Statistics (ONS) in einem Bericht mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ veröffentlicht und können auf der ONS-Website hier eingesehen und hier heruntergeladen werden.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Nicht-Covid 19-Todesfälle in England anhand von Zahlen aus dem ONS-Datensatz.

Eine detailliertere Aufschlüsselung der oben genannten Zahlen nach einzelnen Altersgruppen finden Sie hier. Das nachstehende Diagramm für die 50- bis 59-Jährigen vermittelt jedoch einen guten Eindruck davon, was die Daten offenbaren.

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 war das Sterberisiko bei teilweise geimpften und doppelt geimpften 50- bis 59-Jährigen höher als bei ungeimpften 50- bis 59-Jährigen.

Der Mai war der schlimmste Monat für die teilweise geimpften 50- bis 59-Jährigen, da die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, um 170 % höher war als bei den ungeimpften 50- bis 59-Jährigen.

Januar: schlimmster Monat für Geimpfte

Der Januar war der schlimmste Monat für die doppelt geimpften 50- bis 59-Jährigen, da die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, um 115 % höher war als bei den ungeimpften 50- bis 59-Jährigen.

Im Mai 2022, fünf Monate nach der massiven Auffrischungskampagne, hatten dreifach geimpfte 50- bis 59-Jährige ein um 17 % höheres Sterberisiko als nicht geimpfte 50- bis 59-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 332 pro 100 000 für die dreifach Geimpften und 282,9 pro 100 000 für die nicht Geimpften.

Somit hatten im Mai 2022 die ungeimpften 50–59-Jährigen das niedrigste Sterberisiko aller Impfgruppen.

Die von der britischen Regierung veröffentlichten Daten sind ein unumstößlicher Beweis dafür, dass die Impfung mit Covid 19 das Sterberisiko einer Person erhöht und somit mehr Todesfälle verursacht, als dies ohne die Einführung des Impfstoffs der Fall gewesen wäre.

Dies ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum die offiziellen Zahlen des australischen Statistikamtes bestätigen, dass es in Australien in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 15 Mal mehr überzählige Todesfälle gab als im gesamten Jahr 2020 (siehe Tabelle ganz oben).

Der Beitrag erschien zuerst bei „Unser Mitteleuropa“.

***