Europarat: Menschenrechtsbeauftragter warnt vor „Bedrohung der Meinungsfreiheit“ in Deutschland

Der Menschenrechtskommissar des Europarates, Michael O’Flaherty, hat seine Besorgnis über Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit in Deutschland zum Ausdruck gebracht. Gastbeitrag von Dr. Peter F. Mayer

In einem Brief an den deutschen Innenminister Alexander Dobrindt der bereits am 19. Juni veröffentlicht wurde, wies er auch auf Einschränkungen bestimmter Veranstaltungen, Symbole und anderer Ausdrucksformen hin. Er erinnerte Dobrindt daran, dass die Mitgliedstaaten nur sehr begrenzte Gründe hätten, politische Äußerungen oder öffentliche Debatten einzuschränken.

Exzessive Gewaltanwendung gegen Demonstranten

O’Flaherty kritisierte „die exzessive Gewaltanwendung der Polizei gegen Demonstranten, darunter auch Minderjährige, die teilweise zu Verletzungen geführt hat“ im Zusammenhang mit Demonstrationen zum Konflikt in Gaza.

„Die Anwendung von Gewalt durch Strafverfolgungsbeamte, auch bei Protesten, muss den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, der Rechtmäßigkeit, der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit sowie dem Vorsichtsprinzip entsprechen“, erklärte er.

„Fälle von übermäßiger Gewaltanwendung müssen wirksam untersucht werden, die Verantwortlichen sollten angemessen bestraft werden und die Opfer sollten über mögliche Rechtsbehelfe informiert werden.“

O’Flaherty kritisierte auch, dass Deutschland versucht habe, ausländische Staatsangehörige wegen ihrer Teilnahme an Protesten und anderen Formen der Meinungsäußerung zum Konflikt in Gaza auszuweisen.

In seinem Brief verwies er auf die seiner Meinung nach repressiven Maßnahmen während der Nakba-Feierlichkeiten in Deutschland in den letzten Jahren.

Die Nakba bezeichnet die gewaltsame Vertreibung von etwa 750.000 Palästinensern aus ihren Gebieten im Jahr 1948 durch jüdische Terroristen und nach der Gründung des Staates Israel durch das israelische Militär in dem damals als Mandatsgebiet Palästina bezeichneten Gebiet.

Deutsche Bereitschaftspolizei drängt Menschen zurück, die am 15. Mai 2025 in Berlin zum Gedenken des 77. Jahrestag der Nakba protestieren.

Deutschland, ein langjähriger Unterstützer Israels, gehörte zu den Staaten, die sich weiterhin weigerten, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Deutsches Militär beteiligt sich jedoch aktiv an den Kriegen Israels, zum Beispiel durch die Luftbetankung israelischer Kampfflugzeuge auf Missionen zur Bombardierung von Zivilisten in Ländern der Region.

Am 5. Juni erklärte der deutsche Außenminister Johann Wadephul, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der Schritte anderer europäischer Länder wie Spanien, Frankreich, Irland und anderer in diese Richtung „das falsche Signal“ senden würde.

Auch in Universitäten, Kunst- und Kulturinstitutionen sowie Schulen

O’Flaherty kritisierte außerdem, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland weit über die Unterdrückung von Protesten hinausgehe.

„Einschränkungen der Meinungsfreiheit wurden Berichten zufolge auch in Bereichen wie Universitäten, Kunst- und Kulturinstitutionen sowie Schulen festgestellt“, sagte er.

Im Jahr 2024 wurden zahlreiche Fälle von Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Internet dokumentiert, in denen Personen von den deutschen Behörden wegen kritischer Äußerungen über den damaligen Vizekanzler Robert Habeck angeklagt wurden.

Hier ist der Brief: CommHR(2025)35_letter to Federal MInister of the Interior Germany_EN

Dazu passt das aktuelle Urteil vom 12.06.25 des Finanzgerichts Cottbus:

Meine über ein Jahr mit Rechtsanwalt vorbereitete Klage gegen das Finanzamt, das alle Schenkungen (weil Blog rechtspopulistisch und staatskritisch sei) als Einnahmen mit Umsatzsteuer nachversteuert haben will, wurde abgewiesen.

Hier die Hintergründe