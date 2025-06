Millionen deutscher Steuergelder für Bill Gates

Bill Gates zum Antrittsbesuch bei Gesundheitsministerin Warken: Es geht um Millionen! Jetzt sollen weitere deutsche Steuermillionen an die WHO und die Gates-Stiftung fließen.

Voller Stolz präsentiert sich die neue deutsche Bundesgesundheitsministerin Nina Warken auf Instagram mit Impf-Papst Bill Gates!

Thema des Besuchs waren laut dem BMG Deutschlands Investitionen in die WHO und das „Global Health“-Programm. „Um auch künftig den Erfolg dieser Institutionen zu gewährleisten, sind weitere Investitionen wichtig“, betonte die Gesundheitsministerin. Wie AUF1 berichtete, flossen bereits über 700 Millionen Euro aus Deutschland an die Gates-Stiftung.

Auch die WHO wird kräftig aus der deutschen Staatskasse finanziert. Erst letztes Jahr hatte der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz der WHO 400 Millionen Euro versprochen, um „Impfpläne auszurollen“!

Unser Tweet des Tages von Auf1: