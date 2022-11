Gladbeck: Startsignal für Widerstand gegen politischen Islam

Das Journalistenteam von „EWO Live“ dokumentierte am 12. November 2022 in Gladbeck eine der denkwürdigsten Kundgebungen, die die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in den vergangenen Jahren zur Aufklärung über den Politischen Islam in Deutschland abhielt.

Trotz des Widerstandes fast der gesamten organisierten Stadtgesellschaft in Gladbeck, trotz vieler Repressionen, die vom Rathaus unter der SPD-Bürgermeisterin Bettina Weist ausgelöst wurden, trotz regelrechter Drangsalierungen durch Polizei-Maßnahmen vor Ort und trotz medialer Diffamierungen durch die politkorrekte Mainstreampresse entwickelte sich diese Veranstaltung zu einem echten Highlight.

Geist der wiedergegründeten Weißen Rose

Von Gladbeck 2.0 geht ein Startschuss für den patriotischen friedlichen Widerstand gegen den Politischen Islam aus. Gladbeck 2.0 leitet die Wende ein, wie es auch vor Ort der profilierte Islamkritiker Irfan Peci zutreffend bemerkte. Auf dem Europaplatz war auch der Geist der wiedergegründeten Weißen Rose zu spüren, der alle 200 Zuschauer erfasste und einigt in der Entschlossenheit, einer totalitären Ideologie entschlossen entgegenzutreten. Es waren Gänsehautmomente pur.

