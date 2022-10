So feierten Katholiken die Befreiung Wiens von den Türken

Am Sonntag, den 11. September 2022, dem Vortag des Festes Maria Namen, das in Wien in der überlieferten Liturgie als Hochfest gefeiert wird, wurde die Hauptstadt Österreichs zum Schauplatz eines großen Glaubenszeugnisses vieler treuer Katholiken.

Dieses Fest wird im Gedenken an das wunderbare Eingreifen der Gottesmutter bei der Befreiung Wiens im Jahr 1683 gefeiert.

Weihe Österreichs an die Gottesmutter

Nach dem feierlichen Fünfherrenamt in der Minoritenkirche und der Marienprozession durch die Wiener Innenstadt, an der Hunderte von Menschen teilnahmen, erfolgte die Erneuerung der Weihe Österreichs an die Gottesmutter. Gerade die Nöte und Bedrohungen unserer Zeit sollten uns drängen, uns voll Vertrauen an die Retterin der Christenheit zu wenden.

