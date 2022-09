Ausstieg aus der Kernkraft rückgängig machen: Petition mitzeichnen!

(David Berger) In der Debatte zum Wiedereinstieg in die Atomkraft haben bereits Ende Juli Professoren deutscher Universitäten ihre Stimme erhoben und in ihrer „Stuttgarter Erklärung“ dazu aufgerufen, den Ausstieg aus der Kernkraft rückgängig zu machen (PP berichtete). Nun kann jeder die Erklärung beim Petitions-Forum des Deutschen Bundestages mitzeichnen.

Die Petition kann noch bis zum 14. Oktober 2022 mitgezeichnet werden. In den ersten beiden Tagen „gab es bereits 4558 Mitzeichnungen. Es werden jedoch 50.000 benötigt, damit sich der Petitionsausschuss auch wirklich damit befassen muss.

Bezahlbare Energie und Umweltschutz!

Das wird für sich genommen die ideologischen, wohlstands- und umweltfeindlichen Grünen nicht umstimmen, aber es wäre ein wichtiges Zeichen, dass vielen Menschen ihr Land, die sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie und zugleich der Klimaschutz nicht völlig egal sind.

Deshalb bitte ich jeden, die Petition mitzuzeichnen und auch im eigenen Umfeld dafür zu werben. 50.000 Mitzeichner sind keine Kleinigkeit, doch es geht eigentlich um eine reine Selbstverständlichkeit in der aktuellen Krisensituation, zu der nur leider bislang der Regierung die Bereitschaft fehlt.“ (Quelle)

Dies ist der Wortlaut der Stuttgarter Erklärung:

Mit einseitiger Ausrichtung auf Sonne, Wind und Erdgas wurde Deutschland in Energienot manövriert. Steigende Energiepreise und sinkende Versorgungssicherheit gefährden Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. Das Festhalten am deutschen Atomausstieg verschärft diese Gefahren und bremst – zusammen mit anhaltender Kohleverstromung – den internationalen Klimaschutz. Der Weltklimarat IPCC bezeichnet die Kernenergie als ein Instrument des Klimaschutzes. Die Europäische Union ordnet Kernenergie als nachhaltige Energiequelle ein. Auf dieser Grundlage plädieren wir für den Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke als dritte Klimaschutzsäule neben Sonne und Wind. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Atomausstiegs-Paragraphen (insbesondere §7 Atomgesetz) und eine Prüfung der sicherheits-technischen Betriebserlaubnis, um deutschen Kernkraftwerken den Weiterbetrieb zu ermöglichen.

Hier können Sie mitzeichnen: PETITIONSAUSSCHUSS DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS.

