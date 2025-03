Neuer Bundestag: Die Sitze reichten nicht für die zahlreichen neuen AfD-Abgeordneten

Das gab es bei einer Konstituierung des Deutschen Bundestages wohl noch nie: Für die AfD-Fraktion im heute startenden, neuen Bundestag wurden zu wenig Stühle im Plenum eingebaut!

Dr. Michael Espendiller, MdB dazu in unserem Tweet des Tages: „ Ich kann ja verstehen, dass unsere neue Fraktionsstärke von 152 Frauen und Männern einigen nicht gefällt, aber das ist doch noch lange kein Grund, uns jetzt auch noch die Stühle wegzunehmen. Von hier aus nochmal ein herzliches Dankeschön an die freundlichen Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, die hier für unseren kleinen historischen Kreis mit Jan Nolte, René Springer, Edgar Naujok und Steffen Kotré und mich so schnell eine Lösung gezaubert haben. Ganz gleich, durch wie viele Reifen wir in dieser Legislatur werden springen müssen, wir werden auch in der 21. Wahlperiode frohen Mutes alles für unser Land geben!“

„Popcörnchen!“

André F. Lichtschlag hat ein ähnliches wie das Vorschaufoto so kommentiert: „Die Sitzreihe ganz rechts ist die Regierungsbank, die Damen und Herren Minister hocken künftig einzeln nebeneinander in zwei Reihen wie auf einer Vogelstange aufgebaut direkt vor einer geballten, massigen 152schaft der AfD. Das könnte die Protagonisten von „unsere Demokratie“ fast körperlich brechen, psychisch jedenfalls wird das alles andere als einfach für die neue Bundesregierung. Diese Spiele mögen also beginnen. Popcörnchen!“

