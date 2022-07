„Wenn ich in Deutschland einen Staatsstreich machen wollte, würde ich eine Corona-Pandemie erfinden“. – Auf diese Weise würde die Revolution ganz gewalt- und reibungslos funktionieren. So der ehemalige Bundesverfassungsrichter und Bonner Juraprofessor Udo di Fabio. Dr. Heinz-Lothar Barth, der selbst viele Jahre an der Uni Bonn lehrte, zeigt in folgendem Text überzeugend die Zusammenhänge zwischen der angeblichen Corona-Pandemie und den perfiden Plänen des great reset auf.

In seinem Vorwort zu dem folgenden inhaltsreichen Text schreibt Dr. Heinz-Lothar Barth, den ich seit mehr als 20 Jahren kenne und schätze: Als (pensionierter) Universitätsdozent für Klassische Philologe und autodidaktischer „Laientheologe“[1] (da nicht Priester) bin ich an sich nicht direkt prädestiniert, das Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret Covid-19: Der große Umbruch und sein geistiges Umfeld vorzustellen. Ich habe diese Aufgabe aber gerne auf Bitten des Herausgebers der Zeitschrift Theologisches übernommen. Immerhin war ich in dem von Dr. Heinskill und mir verfaßten Buch Die Coronakrise – Überlegungen aus naturwissenschaftlicher und theologischer Sicht (Wil/Schweiz 2021) schon auf Klaus Schwabs Aktivitäten im Zusammenhang mit der Coronakrise kurz eingegangen. Sein Buch den Lesern dieser Zeitschrift zu präsentieren und es in einen geistigen Zusammenhang unserer Zeit einzuordnen ist sicher angesichts derzeitiger ungeheurer gesellschaftlicher Umbrüche, die auch die Kirche betreffen, eine lohnende, ja notwendige Aufgabe, um so wenigstens dem einen oder anderen die Augen dafür zu öffnen, was derzeit eigentlich abläuft.

***

(David Berger) Da am Ende des Textes ein umfangreicher wissenschaftlicher Apparat angehängt ist, der alle Aussagen ausführlich belegt, den der Leser aber auch übergehen kann, sei hier bereits gesagt, dass der Autor dieses Artikels auch Verfasser zweier umfangreicher Werke zur Corona-Krise ist.

Die Coronakrise. Überlegungen aus naturwissenschaftlicher und theologischer Sicht, Wil 2021.

Die Coronakrise. Hatten Verschwörungstheoretiker doch recht? Wil 2022

Beide sind bei AMAZON bestellbar.

Außerdem sei auf die Zeitschrift hingewiesen, in der dieser Beitrag zuerst im Print veröffentlicht wurde: Es handelt sich dabei um THEOLOGISCHES. Dr. David Berger, der nun diesen Blog betreut, war zwischen 2003 und 2010 Chefredakteur dieses Magazins, das nun in den Händen von Prof. Dr. Manfred Hauke seinen guten Ruf unter konservativen Katholiken weiter erhöhen konnte. Prof. Hauke sei an dieser Stelle ganz herzlich für seine Erlaubnis zur Zweitveröffentlichung gedankt.

*****

„Demokratische Diktatur“?

S. Lewis stellte 1943, also noch während der kriegerischen Auseinandersetzungen Großbritanniens mit dem Deutschen Reich, folgende bedenkenswerten Überlegungen zu autoritären bzw. totalitären Herrschaftsformen an:

„Ich denke hier nicht einzig, vielleicht nicht einmal vor allem an jene, die im Augenblick unsere politischen Feinde sind. Der Prozeß, der, falls man ihm nicht Einhalt gebietet, den Menschen zerstören wird, spielt sich unter Kommunisten und Demokraten ebenso augenfällig ab wie unter Faschisten. Die Methoden mögen sich zunächst in der Brutalität unterscheiden. Aber manch ein sanftäugiger Naturgelehrter mit Zwicker, manch ein erfolgreicher Dramatiker, manch ein Amateurphilosoph in unserer Mitte verfolgt auf die Länge genau dasselbe Ziel wie die herrschenden Nazis in Deutschland. Das traditionelle Wertsystem soll ‚abgetakelt’ und die Menschheit in eine neue Form umgeprägt werden nach dem Willen (einem, wie gezeigt, unberechenbaren Willen) einiger glücklicher Leute der einen glücklichen Generation, die gelernt hat, wie man es macht.“[2]

Und da hat man mittlerweile anscheinend ein geeignetes Mittel gefunden. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter und Bonner Juraprofessor Udo di Fabio, wahrlich kein „Rechtsradikaler“ oder „Coronaleugner“, hat es auf den Punkt gebracht: „Wenn ich in Deutschland einen Staatsstreich machen wollte, würde ich eine Corona-Pandemie erfinden.“ So würde die Revolution ganz gewalt- und reibungslos funktionieren.[3]

Die Pläne von Klaus Schwab und seinen Freunden

Wie die Entwicklung der Pandemie in den letzten Monaten den Globalisten mit ihren undemokratischen Tendenzen in die Hände spielt bzw. wie sie diese auf ihre Mühlen lenken wollen, kann man vor allem an den aufschlußreichen Büchern des mächtigen Klaus Schwab aus Ravensburg ersehen. Sein jüngstes, das in der Coronakrise entstand, ist zusammen mit Thierry Malleret[4] verfaßt worden. Prof. Schwab ist der Hauptbegründer und Organisator des WEF (World Economic Forum), des Weltwirtschaftsforums: Jährlich treffen sich im Januar die Superreichen und Supereinflußreichen aus Politik und Wirtschaft im Schweizer Nobelort Davos und legen die Marschrichtung für die Zukunft fest. Es ist also nachgerade naiv zu behaupten, wie man mir schon vorgehalten hat, es sei doch gar nicht so leicht möglich, umstürzende Bewegungen international in gegenseitiger Absprache in Gang zu setzen. Selbstverständlich stehen auch noch andere Gremien, z. B. der Weltwährungsfond und die UN mit ihren Unterorganisationen wie der WHO zur Verfügung.

Besagtes Buch trägt den Originaltitel: Covid-19. The great reset. „Neustart“ ist in der deutschen Fassung des Werkes fast ein wenig verharmlosend mit „Der große Umbruch“ wiedergegeben worden.[5] Der Hauptgedanke, der das ganze Buch durchzieht und der geradezu gebetsmühlenartig ständig wiederholt wird, ist, dass die Krise nur überwunden werden kann, indem man ganz neue Wege in Wirtschaft und Politik geht. Ständig werden die beiden anderen zentralen Ziele angesprochen, die die Weltmächtigen seit Jahren verfolgen: Man will die angebliche menschengemachte Klimakatastrophe bekämpfen und für Ausgleich des Lebensstandards zwischen den Völkern unterschiedlicher Länder sorgen (was ein christliches Ziel sein kann), ganz offenbar auch durch weltweite Migration (was vom christlichen Standpunkt aus nicht ganz unproblematisch erscheint, wenn man allein an die Relativierung des Christentums durch andere Religionen denkt). Ständig fällt der Ruf nach der „globalen Ordnungspolitik“. Man lese hierzu aus Covid-19: Der Große Umbruch vor allem die Seiten 130-137. Bezeichnend ist folgender Satz: „Wenn wiederum Demokratie und Globalisierung zunehmen, so ist kein Platz für den Nationalstaat.“ (S. 123 f.)

Wie wird Klaus Schwabs „Demokratie“ aussehen?

Welche „Demokratie“ meinen diese Herrschaften aber? Urteilt nicht Cora Stephan wesentlich realistischer, wenn sie festhält[6]: „’Indem man den Nationalstaat aushebelt, hebelt man auch das Mehrheitsprinzip aus, denn die Weltgesellschaft läßt sich nicht als Demokratie organisieren oder überhaupt als handlungsfähige Gemeinschaft, und in supranationalen Organisationen gelten bei Entscheidungen oft postdemokratische, meist recht intransparente Verfahrensregeln, wie etwa in der EU’, so der Historiker Ronald G. Ash. Angestrebt wird mit der ‚großen Transformation’ ein Imperium, das kein Staatsvolk kennt, sondern von transnationalen Eliten getragen wird.“[7] Der – trotz seines erschütternden Fehltritts während des nationalsozialistischen Unrechtsregimes – bedeutende und teilweise noch heute wegweisende Staatsrechtler Carl Schmitt lehnte einen solchen Welteinheitsstaat zu Recht ab, weil er ein Pseudoparadies der „Kirchhofsruhe“ schaffe und letztlich der Selbstvergottung des Menschen oder, besser gesagt, einzelner Machthaber diene.[8] Jene „transnationalen Eliten“ sind vor allem aufgrund ihres unermeßlichen Reichtums und ihrer daraus resultierenden überbordenden Macht in der Lage, neue Weichen zu stellen. Darauf setzt auch das Weltwirtschaftsforum. „Gefragt seien die internationalen Eliten aus Politik und Wirtschaft, die am besten wüssten, wie man Ökonomie und Gesellschaft organisiert. Kapitalismus und Sozialismus müssen verschmelzen.[9] Kurz: Man will die Welt ändern, ohne ihre Bewohner zu fragen. Es soll eben keine Krise ungenutzt verstreichen – und wenn Covid vorbei ist, gibt es ja immer noch die Klimakatastrophe.“[10]

Der Kampf um das Klima als Bestandteil der neuen Diktatur

Der angeblich notwendige Kampf gegen den angeblich von Menschen bewirkten Klimanotstand steht ganz oben auf der Agenda der sozialistisch-kapitalistischen Weltverbesserer. Schwab-Malleret schreiben hierzu, offenbar zustimmend: „Auf der anderen Seite wird die von einigen Staats- und Regierungschefs, hochrangigen Führungskräften aus der Wirtschaft und prominenten Meinungsmachern entwickelte These laut, die besagt, dass die einmalige Chance, die uns die Covid-19-Krise bietet, nicht vertan werden darf und genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um nachhaltige Umweltstrategien umzusetzen.“[11] Der Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaft in Emden/Leer, Prof. Reiner Osbild, ordnet jene Pläne richtig ein, wenn er schreibt; „Die Corona-Krise ist Brandbeschleuniger für den großen ‚Reset’, mit dem eine sozialistisch geprägte Klimawirtschaft die herkömmliche Marktwirtschaft anscheinend ersetzen soll.“[12] Folglich werden die beiden Phänomene immer wieder zusammen genannt, z. B. auch von Jacques Attali, dem einflußreichen Wirtschaftswissenschaftler, Präsidenten der Fondation Positive Planet und ehemaligem engen Berater des französischen Staatspräsidenten François Mitterand.[13]

Bei solchen Aktivitäten haben die Mächtigen einen starken und weltweit einflußreichen Verbündeten in Papst Franziskus. Ständig beschäftigt er sich mit diesem Thema und hat ihm ja mit Laudato si sogar eine ganze Enzyklika gewidmet. Bezeichnend ist, was er in einem Interview mit dem atheistischen Philosophen Eugenio Scalfari sagte[14]: „Der Planet ist bedroht, das Klima muß unsere erste Sorge sein.“ Wohlbemerkt, dies soll die erste Sorge auch der Kirche sein, nicht etwa, wie zwei Jahrtausende lang, möglichst viele Menschen durch ihre Heilsinstitutionen zu Jesus Christus und dem wahren Glück auf Erden sowie vor allem der himmlischen Glorie nach dem irdischen Dasein zu führen, so wie es noch im neuen Kirchenrecht steht: „Salus animarum suprema lex“ (Can. 1752 CIC/1983) – „Das Heil der Seelen ist das oberste Gesetz.“ Wenn solche innerweltliche Sorge überhaupt vor dem Tribunal der Vernunft Bestand haben könnte, dann hätte der Papst hier und anderswo nicht vom Klima, sondern allgemeiner von „Umweltproblemen“ sprechen sollen, wie es Steven Mnuchin, damals US-Finanzminister in der Regierung Trump, auf dem Gipfeltreffen von Davos im Januar 2020 anmahnte.[15] Denn auf das Klima ist der Einfluß des Menschen, prozentual gesehen, äußerst gering.

Soweit es um die Bewahrung der göttlichen Schöpfung geht, ist natürlich auch die katholische Kirche mit ihrem irdischen Stellvertreter Gottes an ihrer Spitze gefragt.[16] Dieser im besten Sinne „konservative Geist“ sollte aber nicht mit der derzeitigen Klimahysterie in eins geworfen werden. Mit jener kann man jedoch, da hiervon die ganze Welt betroffen ist, besser Propaganda im Sinne der „New One World“ und der großen politischen Transformation, dem „great reset“, betreiben. Ja, das Weltwirtschaftsforum spricht sogar schon von der „Diversifizierung der Ernährung“ zum Schutz des Klimas, die weitgehend Fleisch durch Obst und Gemüse ersetzen soll[17], sowie wir ja auch in grünen Kreisen ständig den Appell zum Vegetarismus, ja zum Veganismus antreffen. Und PropagandistInnen (so oder ähnlich abartig muss man in ihrem Sinne ja wohl schreiben) wie Luisa Neubauer, die deutsche „Kollegin“ der Schwedin Greta Thunberg, will uns sogar die Nachkommenschaft austreiben, was Papst Franziskus sicher völlig fern liegt: „Ist das Kinderkriegen unseren Mitmenschen gegenüber verantwortungsvoll, da statistisch gesehen nichts einen größeren CO 2 -Fußabdruck hinterläßt als ein Kind?“ Sollten diese Ziele mit demokratischen Mitteln nicht durchsetzbar sein, so müsse man auch zu anderen politischen Formen greifen.[18]

Kommen wir auf die Äußerung des Papstes Franziskus zum Kampf für das Klima zurück. In jüngerer Zeit hat er seine Mahnung mehrfach wiederholt und sie in Zusammenhang mit der Coronakrise sogar verstärkt.[19] Derartige Panik verbreitende Stellungnahmen kennen wir ja auch aus der internationalen Politik. Hatte nicht die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausdrücklich bereits vor Auftreten des Coronavirus nicht nur von einer „Klimakatastrophe“ gesprochen, sondern sogar in unverantwortlichem Mißbrauch eines politisch aufgeladenen Begriffs vom „Klimanotstand“? Der Terminus erinnert ja Geschichtsbewußte an die Notstandsgesetze, gegen die die europäische, vor allem die deutsche Linke ehedem militant ankämpfte, jetzt aber anscheinend autoritäre bis totalitäre Maßnahmen für die „gute Sache“ hinzunehmen scheint. Auf jeden Fall sollen die europäischen Länder eine Billion (= 1000 Milliarden!) Euro für die Beseitigung des angeblichen „Notstandes“ ausgeben (neudeutsch: „in die Hand nehmen“).[20] Erinnert diese Begrifflichkeit nicht an die völlig überzogenen und brutal durchgesetzten Maßnahmen gegen Covid-19, unter denen wir nun schon seit weit über einem Jahr in Deutschland leiden?[21] Und soeben hat das Bundesverfassungsgericht (AZ: 1 BvR 2656/18), ganz in Fortführung der derzeitigen Aufhebung elementarer Grundrechte[22], in seinem einstimmigen Beschluß zum Klimaschutzgesetz entschieden:

„So sind die notwendigen Freiheitsbeschränkungen der Zukunft bereits in Großzügigkeiten des gegenwärtigen Klimaschutzrechts angelegt. Klimaschutzmaßnahmen, die gegenwärtig unterbleiben, um Freiheit aktuell zu verschonen, müssen in Zukunft unter möglicherweise noch ungünstigeren Bedingungen ergriffen werden und würden dann identische Freiheitsbedürfnisse und -rechte weit drastischer beschneiden.“[23]

Durch solche Sätze des höchsten deutschen Gerichts kann sich Prof. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, sicher nur bestätigt fühlen. Er hatte sich im Dezember 2020 schon dergestalt geäußert, daß man bestimmte Zwangsmaßnahmen, die man jetzt in der Coronakrise anzuwenden gelernt habe, künftig auch im Kampf für das Klima einsetzen könne.[24] Und genau eine solche Entwicklung befürchten auch besonnene Juristen. So kommentierte Karl-Heinz Ladeur, emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität Hamburg, das Klimaurteil u. a. mit den Worten: „Letzten Endes ist dies eine Art Notstandsregime, das die Beschränkung aller Freiheiten erlaubt. Einen Vorgeschmack hat uns das Corona-Notstandsregime vermittelt, das immerhin auf beschränkte Dauer angelegt ist.“[25] Hoffen wir, daß Ladeur mit seiner Schlußbemerkung recht hat!

Ein Richter, der anonym bleiben will, hat besagte Gerichtsentscheidung wohl zutreffend beurteilt: „Das ist ein ‚Hammer’. In der Sache hat sich das Bundesverfassungsgericht nämlich vom Grundgesetz verabschiedet.“[26] Auch der bekannte Staatsrechtler Prof. Dietrich Murswiek übt herbe Kritik: Das oberste deutsche Gericht scheint seinen und anderer Beschwerdeführer (aus SPD und FDP) Eilantrag gegen die Bundesnotbremse, mit der willkürlich aufgrund völlig unzuverlässiger Tests[27] Grundfreiheiten eingeschränkt werden können, zu verschleppen, bis die Inzidenzzahlen überall unter 100 gesunken sind.[28]

Muss man sich über derartige Verhaltensweisen wundern, wenn man weiß, in welchem Maße das oberste deutsche Gericht nach Parteienproporz besetzt ist und dass der jetzige Präsident des Ersten Senats, Stephan Harbarth, als Rechtsanwalt vor seiner Berufung an das höchste deutsche Gericht über keinerlei Praxis als Richter verfügt hatte, dafür aber langjähriger Bundestagsabgeordneter der Merkel-CDU gewesen war? Erfreulicherweise hat aus Protest gegen die Gefährdung unserer Demokratie in den letzten Monaten der Richter a. D. am Landgericht Dr. Manfred Kölsch sein Bundesverdienstkreuz an den Bundespräsidenten zurückgegeben.[29] Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie in Lausanne und Mitglied der Wissenschaftsakademie Leopoldina, hat heftig gegen die Machtanmaßung der Bundesregierung protestiert und schrieb in seinem Artikel Der neue Leviathan weitsichtig u. a.: „Die Corona-Pandemie hat das totalitäre Bereitschaftspotential vieler Sonntagsdemokraten in ein postdemokratisches Aktionspotential transformiert. Die freiheitliche demokratische Grundordnung steht auf der Kippe.“[30] Eine junge Offiziersbewerberin hat sogar ihren Antrag an die Bundeswehr zurückgezogen, weil sie aufgrund ihrer Erfahrungen in der Coronakrise befürchtet, dass „jegliche Form der Reststaatlichkeit Stück für Stück abgeschafft wird.“[31]

Gott sei Dank hat jetzt ein Team von 1000 Anwälten und über 10.000 medizinischen Experten unter der Leitung von Dr. Reiner Fuellmich ein Gerichtsverfahren gegen die CDC (Centers for Disease Control), die WHO und die Davos-Gruppe eingeleitet. Vorgeworfen werden den Verantwortlichen in hohem Maße fehlerhafte Tests, gefälschte Totenscheine und problematische Impfstoffe.[32] Wir werden sehen, inwieweit die Rechtsstaatlichkeit noch greift.

Klaus Schwabs universaler Internationalismus

Schwabs und seiner Mitkämpfer Hauptgegner sind die „rechten“ Bewegungen in vielen Ländern, die seit einigen Jahren aufgrund der gravierenden Fehler einer linken bzw. linksliberalen Politik aufgekommen bzw. gestärkt worden sind, und, damit zusammenhängend, der (angebliche oder wirklich existierende) Nationalismus.[33] Alles wird sich, so die permanente Propaganda, nur lösen lassen, wenn man supranational handelt, was ja die Einrichtung einer Art Weltstaat mit Weltregierung voraussetzt. Der berühmte Politologe Ralf Dahrendorf war ehedem da offenbar noch ganz anderer Meinung: „Wer den Nationalstatt aufgibt, verliert damit die bisher einzige effektive Garantie seiner Grundrechte. Wer heute den Nationalstaat für entbehrlich hält, erklärt damit – sei es auch noch so unabsichtlich – die Bürgerrechte für entbehrlich.“[34]

Selbstverständlich können nach katholischer Lehre und ehemaliger christlicher Praxis Nationen zu einem supranationalen Staatsgebilde zusammengeschlossen sein, wie es in früheren Reichen der Fall war. Aber schon aus Gründen der Stabilität und des Friedens unter den verschiedenen Völkern und vor allem wegen des Sozialprinzips der Subsidiarität müssen die Eigenrechte der Völker gewahrt bleiben, es darf nicht alles in einem amorphen und von wenigen Reichen und Mächtigen bestimmten Einheitsbrei aufgehen. De Gaulles Maxime vom „Europa der Vaterländer“ behält weiterhin seine Bedeutung.

Die neue „Normalität“

Ständig ist die Rede von einer „neuen Normalität“, die in Zusammenhang mit Covid-19 aufgetreten sei und die keine Rückkehr zu früheren Verhältnissen zulasse[35] – genau dasselbe hat die Bundeskanzlerin bei uns bereits ab Frühjahr 2020 immer wieder propagiert, man nahm es anfangs nur nicht überall ernst! „Es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit ‚vor Corona’ (BC) und ‚nach Corona’ (AC) sprechen.“[36] Soll diese neue Zeitrechnung etwa in fast blasphemischer Weise die alte „vor Christus“ (BC, before Christ) und „nach Christus“ (AC, after Christ, oft auch AD = Anno Domini) ersetzen? Jedenfalls ist man über eine solche Aussage doch beunruhigt!

Interessanterweise ist Schwab mit seinem Koautor trotz aller Angst, die sie verbreiten, im Unterschied zu vielen kleineren Geistern unter unseren Politikern insofern ehrlich, als sie zugeben: „Im Gegensatz zu vergangenen Epidemien stellt Covid-19 keine neue existentielle Bedrohung dar … Selbst im schlimmsten Fall wird Covid-19 weit weniger Menschen töten als die großen Plagen, einschließlich der Pest oder des Zweiten Weltkriegs“.[37] Und so geben die Autoren erfreulicherweise auch offen zu und beschönigen nicht, dass sich die Folgen der Panik und der daraus resultierenden staatlichen Verordnungen katastrophal ausgewirkt haben: Isolation und Einsamkeit, psychische Erkrankungen, häusliche Gewalt aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten, „Sterben aus Verzweiflung“ usw.[38] Außerdem wird die Gefährdung der Mittelschicht nicht verschwiegen, vor allem der Restaurants. „Überleben werden hingegen die großen Ketten und Fast-Food-Giganten. Das legt wiederum die Vermutung nahe, dass große Unternehmen größer werden, während die kleinsten schrumpfen oder ganz verschwinden.“[39] Es wird an dieser Stelle des Buches nicht ganz klar, ob die Autoren diese Entwicklung wirklich bedauern oder sie vielleicht sogar begrüßen. Demokratiefördernd ist eine solche Umstrukturierung jedenfalls bestimmt nicht.

Ein neues Wirtschaftssystem als Ziel des „Großen Neustarts“

Immerhin widmen die Verfasser ein ganzes Kapitel den „Ungleichheiten“ (S. 90 f.), in dem sie wirklich manche vernünftige Kritik am Superkapitalismus unserer Tage vortragen. Unmittelbar zuvor hatte man als Lösung der Probleme bereits „eine massive Umverteilung des Reichtums … von den Reichen zu den Armen und vom Kapital zur Arbeit“ gefordert und den „Tod des Neoliberalismus“ vorhergesagt.[40] Das klingt allerdings nun allzu aufdringlich nach sozialistischen Enteignungsmaßnahmen grober Art. Allerdings darf man nicht vergessen, dass auch die katholische Soziallehre – wenn man von Außenseitern wie dem Opus Dei-Priester und Professor Martin Rhonheimer[41] absieht – kein „neoliberalistisches“ Arbeits- und Wirtschaftsmodell favorisiert, so wie es seit einiger Zeit vor allem in den USA gepflegt wurde. Vielmehr hat sie sich entweder die Sichtweise der Päpste Leos XIII. (Rerum novarum) und dann vor allem Pius’ XI. (Quadragesimo anno) mit einer starken Mitbestimmung, ja Selbstverwaltung der Arbeitnehmer in einem System berufsständischer Ordnung oder den Ordo-Liberalismus der „Freiburger Schule“ (Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und Alfred Müller-Armack) zu eigen gemacht, der ehedem hier und da auch als „Neoliberalismus“ bezeichnet wurde. Mit letzterem Ansatz hängt die soziale Marktwirtschaft zusammen, die in Deutschland vor allem von Ludwig Erhard und der CDU propagiert und durchgesetzt wurde (und nicht, wie Annalena Baerbock von den Grünen jüngst behauptete, von der SPD[42]), was ehedem zu enormer wirtschaftlicher Prosperität geführt hatte. Die katholische Soziallehre ist im Rahmen des Subsidiaritäts- und Solidaritätssystems auch stark auf die „Hilfe zur Selbsthilfe“ hin ausgerichtet. Immerhin, so muß man fairerweise feststellen, bekennt sich das von Klaus Schwab angeregte Weltwirtschaftsforum mit Blick auf wirtschaftlich schwache Länder der Dritten Welt ebenso zu diesem Prinzip[43] – wie dies in concreto dann auch aussehen mag.

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heinrich Wohlmeyer hat, insgesamt betrachtet, sicherlich recht, wenn er das Schwabsche Modell so charakterisiert: „Ein erneuerter sanfter, global kontrollierter Kapitalismus, ‚weniger gespalten, weniger verschmutzend, weniger zerstörerisch, mehr einbeziehend, gerechter und fairer’ – aber mit weniger Freiheit.“[44] Letzteres gilt natürlich nicht für die großen Finanz- und Machteliten wie Bill Gates und George Soros: „Sie wirken ‚abseits demokratischer Kontrolle’.“[45] Die derzeitige Covid-19-Krise kommt solchen Tendenzen massiv entgegen. „Corona kann als Ausrede für alle möglichen Maßnahmen genutzt werden, um endlich politisch das durchzusetzen, was schon lange von neo-marxistischen Ideologen und globalistischen Eliten verfolgt wurde.“[46]

Man kann hier mit Oswald Spengler geradezu von einem „Milliardärssozialismus“ sprechen, wie David Engels, Professor für Römische Geschichte in Brüssel, es formuliert hat: Die modernen großen Konzerne stehen nicht mehr auf der Seite der Konservativen, sondern auf jener der Pseudo-Sozialisten, die den „great reset“ anstreben. Das ist in einer Gesellschaft gar nicht so unverständlich, „wo extremer Individualismus und extremer Kollektivismus ebenso ineinanderfließen wie linksgrüne Regulierungswut und großkapitalistische Lobbyarbeit.“ Auf der Strecke wird weltweit der Mittelstand bleiben, „der klassische Träger bürgerlicher und demokratischer Ideale“. [47] Denn ihn könnten, so darf man ergänzen, wenn man ihn bestehen ließe, weder die einen noch die anderen ideologiegesteuerten Kräfte in ihrer ungewöhnlichen neuen Koalition zuverlässig kontrollieren und beeinflussen. Abhilfe für diesen gefährlichen dialektischen Ausgleich zwischen Sozialismus und Großkapitalismus wäre nur von der authentischen katholischen Soziallehre mit ihren Elementen Person, Gemeinschaft, Solidarität und Subsidiarität[48] zu erwarten, die aber gerade als Gesamtpaket von beiden Seiten nicht gewünscht werden.

Die Stellungnahme eines mutigen Bischofs

Wenn ich mangels genauen Einblicks in die Verhältnisse auch nicht jede der Behauptungen verifizieren kann, so kann man doch kaum leugnen, dass der Grundtenor der folgenden Situationsbeschreibung durch Erzbischof Carlo Maria Viganò zutrifft: „Wir wissen, wer die Vordenker der Pandemie sind, die wie eine Religion als Herrschaftsinstrument benutzt wird. Von Bill Gates bis George Soros erstreckt sich ein Netzwerk der Komplizenschaft, das so gewaltig und durchorganisiert ist, dass jede Opposition praktisch verunmöglicht wird. Parallel zu ihnen finden wir das beunruhigendste Arsenal sogenannter philanthropischer Organisationen und verschiedenste Lobbys der Macht, wie das Weltwirtschaftsforum mit Klaus Schwab, die WHO und alle ihre nationalen Zweigstellen, die Trilaterale Kommission, die Bilderberg-Gruppe, den von Lady Lynn Forester de Rothschild geleiteten Rat für einen alles umfassenden Kapitalismus unter der geistigen Führung von Bergoglio [Franziskus, 266. Papst der römisch-katholischen Kirche] und, allgemeiner, die Phalanx [Schlachtreihe] der multinationalen Konzerne, Banken und Machtgruppen, die zu dieser Kuppel der Verschwörer gehören.“[49]

Was Erzbischof Viganò über Papst Franziskus gesagt hat, mag etwas übertrieben sein. Immerhin fällt auf, dass jüngst ein international hochkarätig besetztes Gremium sich im Vatikan gerade unter dem aktuellen Motto Dreaming of a Better Restart getroffen hat.[50] Und in seinem neuen Buch Wage zu träumen! lobt Franziskus die Regierungen, sie hätten während der Pandemie mehrheitlich „große Anstrengungen unternommen, um das Wohlergehen ihrer Bevölkerung an die erste Stelle zu setzen“.[51] Auch der Presse wird wegen ihrer angeblich ausgewogenen Berichterstattung geradezu geschmeichelt.[52] In Wirklichkeit ließ der Journalismus – von wenigen Ausnahmen abgesehen – in einem solchen Maße berechtigte Kritik an den rigorosen und völlig überzogenen Regierungsmaßnahmen vermissen, dass man fast von „Hofberichterstattung“ sprechen möchte.

Beängstigende Pläne für den „Großen Neustart“

Schauen wir uns einige konkrete Pläne Schwabs zum „great reset“ an: Immer wieder wird von einer „vierten industriellen Revolution gesprochen“, die alles radikal verändern werde. Sie besteht in einem weitgehenden Ersatz von menschlicher Arbeit durch Maschinen und Automaten, vor allem im Rahmen der Künstlichen Intelligenz.[53] Angestrebt ist eine große „digitale Transformation“.[54] Sie hat sich auf fast alle Bereiche des menschlichen Lebens zu erstrecken, vor allem auch auf die Bildung. Die Coronakrise mit ihrem Arbeiten im „Homeoffice“, ihren Videokonferenzen ohne persönliche Präsenz, ihrem Onlinebanking und ihrem digitalisierten Unterricht, der auf Dauer gesehen Tausende von Lehrkräften ihren Arbeitsplatz kosten kann, fördert eine solche Entwicklung in bisher unvorstellbarem Maße. Der Online-Kauf, der die Multimilliardäre wie die Chefs von Amazon auf Kosten des Mittelstandes noch reicher und mächtiger macht, soll immer stärker ausgebaut werden. Diese haben schon durch die Coronakrise ihre Gewinne in astronomische Höhen gesteigert, vor denen es einem nur angst und bange werden kann.

Für die Menschen, die in hoher Millionenzahl aus einem solchen System als Arbeitskräfte herausfallen, hat man schon ein probates Mittel entdeckt, das jetzt immer häufiger propagiert wird: das „bedingungslose Grundeinkommen.“[55] Papst Franziskus befürwortet es in seinem Buch „Let us dream“ (so der Originaltitel) – „Wage zu träumen“.[56] Der Jurist und Journalist Herbert Prantl, der dann schließlich doch für Zeiten wie die Coronakrise mit ihren katastrophalen ökonomischen Folgen seiner Einführung einiges abzugewinnen vermag, bezeichnete in einem Zeitungsartikel zunächst einmal zu Recht das bedingungslose Grundeinkommen als „Ausrede und Argument und Reservat, um ansonsten den digitalen Wilden Westen zu etablieren“.[57] Prantl weist darauf hin, dass auch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) das Grundeinkommen schon gefordert hat. Es verwundert also nicht, dass das Weltwirtschaftsforum im Rahmen seiner Überlegungen zum great reset auch dem „universal basic income“ (UBI) anerkennende Worte widmet.[58]

Wer solch ein Wirtschafts- und Finanzmittel unterstützt, weil er glaubt, so könnten schwere soziale Ungerechtigkeiten beseitigt werden – was auf den ersten Blick plausibel erscheint und für manche seiner Begünstigten auch zutreffen mag– möge wichtige Gesichtspunkte nicht übersehen: Zum einen wäre dann für wahrscheinlich nicht wenige Menschen kein ausreichender Anreiz mehr gegeben, einer geregelten Arbeit nachzugehen, wenn diese Geldquelle einigermaßen gut fließt. Nach biblischer Sicht kommt aber der Arbeit eine eigene Würde zu.[59] Außerdem fragt man sich, wer das ganze finanzieren soll. Offenbar soll dies durch radikale sozialistische Umverteilung in der Gesellschaft geschehen (s. Anm. 58). Und vor allem bestünde die Gefahr, daß wir den Quasi-Staatssklaven bekämen, dem die Machthaber je nach dessen Ergebenheit in das ggf. autoritäre bis totalitäre Regime Zahlungen erhöhen, herabsetzen oder gar ganz streichen könnten! Übrigens ist soeben in Deutschland tatsächlich ein entsprechendes Pilotprojekt bereits angelaufen, bei dem auch diejenigen das Grundeinkommen beziehen, die über andere Einkünfte verfügen.[60]

Weihbischof Athanasius Schneider urteilt jedenfalls über die ganze Entwicklung der letzten Monate und die neuen Pläne anders als Papst Franziskus. In einem bemerkenswerten Artikel benannte er die uns drohenden Gefahren in seltener Klarsichtigkeit. Nachdem er die Gefahren für das allgemeine Privateigentum aufgezeigt hat, fährt er fort:

„Eine weitere schlimme Folge dieser Krise und der Freiheitseinschränkung ist die offensichtliche und wachsende Kontrolle des Staates über das Privatleben der Bürger … Verdächtig ist auch die Orchestrierung von Angst und öffentlicher Panik durch die Medien, die auf einzigartige Weise nach dem Muster des Einheitsdenkens durchgeführt wird und die Stimmen Andersdenkender wie in einer Diktatur eliminiert werden … Die Methoden, der Inhalt der Covid-19-Nachrichtenberichte und die Freiheitseinschränkungen waren in den allermeisten Ländern bis in die Einzelheiten dieselben, als ob sie von einer zentralen Stelle geplant worden wären.“

Und dann deutet der Weihbischof genau jene Entwicklung an, die von Mächtigen wie Klaus Schwab angestrebt und beeinflußt wird:

„Alle diese offensichtlichen Tatsachen zeigen mehr als genug, dass diese Situation als Werkzeug für globalere Zwecke verwendet wird, näherhin für die schrittweise Errichtung einer neuen Weltordnung unter der Lenkung zentraler ideologischer Machtstrukturen.“ Eine umfassende Überwindung dieser Misere ist nur schwer zu erwarten. Dem steht nämlich die Tatsache entgegen, „dass die Mehrheit der Bevölkerung den Beginn einer totalen Kontrolle der Bürger widerstandslos akzeptiert.“ Als Folge der diktatorischen Maßnahmen, die schon eingeleitet wurden oder noch geplant sind und sich auch gegen die Kirche richten können, schließt Athanasius Schneider nicht einmal ein Leben von Christen „nach Art einer Untergrundkirche“ aus.[61]

Die grauenerregende Verkoppelung von Mensch und Maschine

Vor allem ist, und hier glaubt man wirklich, sich in einem Science-Fiction-Film der Horrorklasse zu befinden, eine Verkoppelung des Menschen mit den modernen Maschinen geplant; hier liegt ein zentraler Aspekt des sog. „Transhumanismus“ zugrunde.[62] „Die heutigen externen Geräte – von tragbaren Computern bis hin zu virtuellen Realitätshelmen bzw. -brillen – werden mit ziemlicher Sicherheit in unsere Körper und unser Gehirn implantierbar sein …Wir werden besser in der Lage sein, unsere eigenen Gene und die unserer Kinder zu manipulieren. Diese Entwicklungen werfen tiefgreifende Fragen auf: Wo ziehen wir die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Was bedeutet es, menschlich zu sein?“[63] „(Diese Technologien) … können in den bisher privaten Raum unseres Geistes eindringen, wobei sie unsere Gedanken lesen und unser Verhalten beeinflussen.“[64] Strafverfolgungsbehörden können auf solche technischen Mittel zurückgreifen.[65] Ausdrücklich ist die Rede von „aktiven, implantierbaren Mikrochips, die die Hautbarriere unseres Körpers durchbrechen.“[66] Solche Pläne scheint man bereits in die Praxis umzusetzen, z. B. in Kanada![67]

Für diejenigen, die hier wilde „Verschwörungstheorien“ wittern: Das „World Economic Forum“ bekennt sich selbst ausdrücklich zur völligen Überwachung im Dienst der Gesundheit, wofür wieder das Coronavirus und die Angst vor ihm ausgebeutet werden: „Wir treten in die Ära des ‚Internet der Körper’ ein: Wir sammeln unsere physischen Daten über eine Reihe von Geräten, die implantiert, verschluckt oder getragen werden können (collecting our physical data via a range of devices that can bei implanted, swallowed or worn). Das Ergebnis ist eine riesige Menge an gesundheitsbezogenen Daten, die das Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt verbessern und sich als entscheidend für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erweisen könnten.“[68] Im folgenden Abschnitt „Connecting our bodies“ ist sogar von „digitalen Pillen“ die Rede, die geschluckt werden und die körperlichen Funktionen nicht nur überwachen, sondern auch steuern können.

Auch auf das Genom der Embryonen will man auf vielfältige Weise einwirken und Menschen nach eigenem Gusto konstruieren können – was ja ansatzweise heute schon gemacht wird, wenn man an jene berühmt-berüchtigten „Designerbabys“ denkt.[69] Und an Vorformen von Kreuzungen zwischen Tieren und Menschen arbeitet man auch schon längst. So titelte der SPIEGEL am 17. 4. 2021 (S. 96): „Der Mensch im Affen. Biotechnik: Ein internationales Wissenschaftlerteam hat erstmals eine Chimäre aus Mensch und Makak erschaffen. Die Pioniertat der Zellbiologen könnte der Stammzellenforschung neuen Schub verleihen. Wird es schon bald Tiere mit Menschenorganen geben?“

Brechen wir das Horrorszenario hier ab! So weit gelangt man, wenn man Gott als Schöpfer der menschlichen Natur sei es verachtet, sei es sogar völlig leugnet![70] Dann drängt sich dem vernunftbegabten Geschöpf der uralte menschliche Traum vom selbst geschaffenen Menschen, dem geheimnisvollen „Homunculus“, mächtig auf.[71]

Fügen wir nur lediglich noch an, was im Bundesumweltministerium bereits diskutiert wird. So kann niemand auf den Gedanken kommen, das beträfe uns in Deutschland gar nicht oder nur peripher. Unter Smart City Charta – Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten (Langfassung) findet man im Netz (jedenfalls gelang das noch am 5. Juni 2021) folgende Gedanken von Roope Mokka (Demos Helsinki) unter der englischen Überschrift (der Text wird, abgesehen von den Titeln, auf Deutsch präsentiert) Smart City in the era of Internet of NO things (S. 43):

„3. Post-ownership society: Dank der Information über verfügbare geteilte Waren und Ressourcen macht es weniger Sinn, etwas zu besitzen. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Daten könnten Geld als Währung ergänzen oder ersetzen.[72] 4. Post-market society: Im Grunde genommen sind Märkte Informationssysteme, die Ressourcen zuteilen. Als Informationssystem funktioniert ein Markt jedoch sehr einfach. Er übermittelt nur, dass eine Person dies oder das gekauft hat; wir wissen aber nicht warum. Künftig können Sensoren uns bessere Daten als Märkte liefern. 6. Post-voting society: Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedback-System ersetzen.“

Alles nur krude Verschwörungstheorien? Das sind nicht Überlegungen irgendeiner obskuren Gruppierung oder Partei, sondern sie werden in einem Bundesministerium diskutiert und veröffentlicht. Vor allem, was den letzten Absatz betrifft, müßte man die Behörde vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Man glaube nur nicht, dass sei ein Ausrutscher eines Außenseiters!

Ähnliche politische Umwälzungen werden auch anderswo schon überlegt. So referiert der protestantische Publizist Klaus Rüdiger Mai eine Kritik, die unsere ganze Demokratie in Frage stellt: „Der belgische Historiker David van Reybrouck fragt, ‚ob ‚Wahlen nicht vielleicht doch eine altmodische Methode sind’, weil die Bürger nicht ‚ihre beste Seite an den Tag legen‚ wenn sie … hinter dem geschlossenen Vorhang der Wahlkabine wichtige Entscheidungen … treffen’. Wer die Wahlen in der DDR noch erlebt hat und weiß, dass das Aufsuchen der Wahlkabine bereits als staatsfeindliche Provokation angesehen wurde, dem ist bewußt, dass van Reybroucks Vorstellungen eine diktatorische Pointe besitzen.“ Das sind Frontalangriffe auf unser politisches System, als scheinbar kluge Überlegungen getarnt! Wie ist so etwas möglich? Klaus-Rüdiger Mai hatte zuvor einen entscheidenden Faktor genannt: „Ohne Kultur jedoch existiert keine Demokratie.“[73] Wie weit sind wir eben von jener europäischen Kultur entfernt, die Paul Valery trefflich 1924 in seinem Essaybändchen „Die Krise des Geistes“ beschrieben hat![74]

Das Treffen des WEF 2020 in Davos

Man kann auch feststellen, dass man keineswegs gänzlich unvorbereitet in die Coronakrise schlitterte, wie häufig propagiert wurde. Im Jahre 2019 fand ein großes Planspiel statt – ähnliche hatte es auch bereits vorher gegeben – der sog. Event 201, der schon von einer Coronapandemie (!) sprach. Geradezu prophetisch muten dort manche Details an. Insofern soll man mir nicht erzählen, daß man beispielsweise die angebliche Wirkung der Masken erst im Laufe des Jahres 2020 verstanden habe, wie mir gegenüber Verteidiger des Gesinnungswandels von Herrn Prof. Drosten und seiner Entourage argumentierten. Und doch kann man nicht nachweisen, dass alles wirklich detailliert geplant war, was wir jetzt beobachten. Das würde ja bedeuten, dass man das Virus wie eine biologische Waffe bewußt in die Welt gesetzt hätte. Um eine solche Ungeheuerlichkeit, ein solches abgrundtiefes Verbrechen gegen die Menschheit zu dokumentieren bedürfte es wirklich zwingender Beweise, zumal sich ein solches Verfahren ja auch gegen die Verursacher selbst und ihre Gesundheit richten könnte. Nach Hitler, Stalin, Mao und anderen Massenmördern kann man sicher nicht ausschließen, dass Menschen zu so etwas fähig sind. Die notwendigen, absolut wasserdichten Beweise scheinen mir jedoch, jedenfalls bisher, nicht vorgelegt worden zu sein, wie auch Paul Schreyer zu Recht in einem wichtigen Buch schreibt.[75] Immerhin verdichten sich mittlerweile die Indizien, daß das Virus nicht primär durch Tiere wie Fledermäuse übertragen worden war, sondern zumindest ursprünglich durch einen Laborunfall in Wuhan entstanden sein könnte.[76]

Paul Schreyer konnte jedenfalls belegen, dass bereits am 24. Januar 2020 bei jenem berühmt-berüchtigten Treffen des globalen Politik- und Geldadels in Davos folgende Beschlüsse gefaßt worden waren, die das Fundament für die folgende Grundrechtseinschränkung bilden sollten:

„Der PCR-Test zum Sammeln der Fälle, die täglichen Lageberichte der WHO zur Unterrichtung der Öffentlichkeit, das Covid-19- Dashboard zur grafischen Darstellung der Lage in den Medien, die politischen Empfehlungen des WEF und der Gates Foundation.“[77]

Die damals schon beschlossenen Tests, die oft gar nicht aussagekräftig sind, können jetzt jederzeit benutzt werden, um unsere Grundfreiheiten nach Belieben einzuschränken – und die Menschen indirekt zu einer Impfung zu zwingen[78], wenn sie am öffentlichen Leben wieder vollumfänglich teilhaben wollen.[79] Wie war es angesichts besagter Fakten möglich, dass man nicht sofort Maßnahmen auf den Weg brachte, sondern überall das doch bereits als nicht ganz harmlos erkannte Virus noch Wochen lang sich ausbreiten ließ, wie im alpinen Österreich (Ischgl) oder im karnevalsbesessenen Rheinland (Heinsberg)? War hier das kommerzielle Interesse vor Ort höher als eine vernünftige Vorsicht? Oder liegt einfach eine verantwortungslose Schlamperei von seiten der Regierungen vor? Oder steckte gar noch etwas anderes dahinter? Niemand kann jedenfalls ernsthaft behaupten, man sei völlig unvorbereitet in die Krise geschlittert!

Und in diesem schrillen Konzert spielt auch die moderne katholische Kirche unter Papst Franziskus eine wichtige und traurige Rolle, wie Erzbischof Viganò immer wieder betont, manchmal vielleicht mit etwas überspitzten Formulierungen.[80] Wer Beweise dafür haben möchte, in welchem Umfang Papst Franziskus hier involviert ist, möge mein neues Buch Die verwirrende Theologie des Papstes Franziskus (Will/Schweiz 2020), vor allem die Einleitung und Kapitel I, lesen!

Der sozialistische Weltüberwachungsstaat, gefördert von der globalen Finanzoligarchie

Zum Abschluß unseres Beitrags wollen wir einen kurzen Blick auf einen russischen Mathematiker und (orthodoxen) Philosophen in der Tradition von Bulgakow, Berdjajew und Solschenizyn (mit letzterem war er befreundet) werfen: Igor R. Schafarewitsch schrieb ein bemerkenswertes Buch, in dem er u. a. eine Weltgeschichte des Sozialismus vorlegte, von Platon über das Mittelalter, über Thomas Morus’ „Utopia“ und Campanellas „Sonnenstaat“ sowie die „Jesuitenstaaten“ in Paraguay bis in die Moderne[81]. Im Vorwort mahnte Dimitrios Kisoudis bereits im Erscheinungsjahr 2016, also noch einige Jahre vor der Coronakrise: „Das sei jenen Konservativen und Liberalen ins Stammbuch geschrieben, die sich heute noch vor Rußland oder China fürchten und die ‚westlichen Werte’ für einen Schutzwall vor der Knechtschaft halten. Den Weg in die Knechtschaft hat Europa schon längst wieder angetreten. Die ‚Kultur des Todes’, wie Johannes Paul II. und Benedikt XVI. sagten, ist auf dem Vormarsch … Der Mathematiker sah die Konturen eines sozialistischen Weltstaates am Horizont.“[82]

Vor einem derartigen totalitären Gebilde hatte bereits Papst Benedikt XV. am 25. Juli 1920 eindringlich in seinem Motu proprio Bonum sane gewarnt.[83] Über einen solchen Moloch eines Gemeinwesens schrieb der katholische Philosoph Josef Pieper in seinem gerade heute noch lesenswerten Buch „Über das Ende der Zeit“: „Eine Weltorganisation könnte die tödlichste und unüberwindlichste aller Tyranneien, die endgültige Errichtung der Herrschaft des Antichrist bringen.“[84] Und das wurde 1950 ohne Kenntnis der unfaßbaren modernen Überwachungsmöglichkeiten geschrieben! Was Klaus Schwab und sein Mitautor für möglich oder gar wünschenswert halten, schreiben sie unumwunden: „Sobald die Coronakrise abklingt und die Menschen wieder anfangen, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren [sofern der nach den verheerenden Lockdown-Maßnahmen überhaupt noch existiert! H-L B)], werden die Unternehmen zu einer stärkeren Überwachung übergehen … Der Trend könnte verschiedene Formen annehmen, von der Messung der Körpertemperatur durch Wärmebildkameras bis hin zur Überwachung per App, ob die Mitarbeiter das Social Distancing einhalten … Sie (die Unternehmen) werden Gesundheit und Sicherheit als Rechtfertigung für eine verstärkte Überwachung anführen.“ Immerhin bezeichnen Schwab und Malleret diesen Zustand diktatorischen Freiheitsentzugs selbst als „dystopische Welt.“[85]

Erinnern solche Überlegungen nicht an einen dystopischen Roman der Bonner Schriftstellerin und promovierten Juristin Juli Zeh, den diese bereits im Jahre 2009 veröffentlicht hatte? In ihrem Werk Corpus Delicti – Ein Prozess (24. Aufl., München 2010) führte sie eine staatlich verordnete Gesundheits- und Hygienediktatur vor, zu der beispielsweise das Maskentragen und das Meiden körperlicher Kontakte gehört: Durch ständige Überwachung mit elektronischen Mitteln (Bakterien-, Schlaf-, Ernährungs- und Sportkontrollen, S. 100) setzt der Staat die METHODE, wie es heißt, brutal durch.[86] Wer sie bekämpft, ist ein Reaktionär, der angeblich dem Staat den Krieg erklärt (S. 89). Die Entwicklung zu diesem Zwangsstaat, so die erstaunliche Diagnose der Schriftstellerin, die SPD-Mitglied ist, wurde erst durch einen radikalen Werteverfall möglich, bei dem Nation, Religion und Familie ihre Bedeutung einbüßten (S. 88). Nur noch die Gesundheit, das physische Leben und das körperliche Wohl sind als „Wert“ geblieben. Erinnert auch dieser Gesichtspunkt nicht ein wenig an die Politik der letzten Monate?

In China, dem großen Vorbild für solche totalitären Verhältnisse, sind derartige Schreckensvisionen schon weitgehend verwirklicht. Das ist nicht die Ansicht eines „rechten Verschwörungstheoretikers“, sondern es wurde detailliert am 31. Mai 2021 in der ARD-Sendung China: Überwachungsstaat oder Zukunftslabor? ab 22.50 Uhr dokumentiert, in die ich selbst hineingeschaut habe.[87] Der dortige totalitäre Staat ist in seinem digitalen Ausbau bereits den USA weit überlegen, alles wird mit Smartphone bezahlt, Bargeld spielt praktisch keine Rolle mehr, jede Bewegung, jede Handlung der Menschen wird registriert und mit einem Punktesystem belohnt bzw. bestraft. Letzteres geschieht einerseits im Kleinen bei Verstößen wie Mißachtung von Verkehrsregeln, dann aber vor allem bei „parteischädigendem Verhalten“ im Großen, ersteres tritt ein z. B. bei sozialem Engagement oder bei Benutzung emissionsarmer bzw. -freier Verkehrsmittel wie dem Fahrrad. Ziel ist der rund um die Uhr überwachte und daher absolut gehorsame Bürger. Aus dem eigenen Bekanntenkreis weiß ich zuverlässig, dass auch deutsche Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit China an der Entwicklung solcher Überwachungsmethoden mittels Gesichtserkennungsverfahren auf der Basis von Algorithmen forschen. Die Gefährdung betrifft also nicht nur ein fernes Land, sondern auch unser eigenes. Der Öffentlichkeit verkauft wird bei uns natürlich ein solches Programm mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Terrorismusbekämpfung, was sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

Gibt es noch Hoffnung?

Mit all den vorgetragenen Befürchtungen will ich freilich nicht definitiv behaupten, dass wir bereits in jener absoluten und endgültigen apokalyptischen Endzeit leben, wie sie uns das letzte Buch des Neuen Testaments vor Augen führt. Dafür müsste ich Prophet sein. Es geht nur um das Aufweisen von höchst bedrohlichen Perspektiven und Tendenzen. Außerdem läßt uns Schafarewitsch am Ende seines aufwühlenden Buches nicht ohne Trost und Hoffnung zurück: „Selbst wenn die Ideale der ‚Utopia’ auf der ganzen Welt verwirklicht werden und wenn sie in den Baracken eines universellen ‚Sonnenstaats’ lebt, KANN die Menschheit zweifellos die Kraft finden, um zum Weg der Freiheit vorzudringen, um das Bild und das Ebenbild Gottes, die menschliche Individualität zu retten. Sie kann die Kraft gerade dann finden, wenn sie in den vor ihr klaffenden Abgrund geblickt hat.“[88] Zweifellos wird dieser Weg heraus aus der selbst verschuldeten Knechtschaft, wenn er noch möglich sein sollte, nur mit Hilfe der Gnade Gottes gelingen. Dazu bedürfen wir der Fürsprache Seiner jungfräulichen Mutter Maria. So sollten wir öfters beten: „Heilige Mutter Gottes, weise allen Menschen den Weg zu Wahrheit und Freiheit!“

**

