(David Berger) Kaum beachtet von den deutschen Mainstreammedien bahnt sich derzeit in den Niederlanden eine Art neuer Bauernkrieg an. Tausende von Bauern sehen sich und die gesamte Lebensmittelversorgung der Niederlande durch unsinnige EU-Umweltauflagen in ihrer Existenz bedroht.

„Die Massenproteste der mutigen holländischen Bauern weiten sich aus und erhalten immer größeren Zulauf sowie Unterstützung aus der Bevölkerung. Mittlerweile blockieren die Landwirte Flughäfen, Autobahnen und Verteilerzentren. Aber auch ein Grenzübergang zu Deutschland wurde bereits blockiert. All das erinnert an die mutigen Trucker-Proteste von Kanada zu Beginn des Jahres … In Holland spitzt sich die Lebensmittel-Verbraucherkrise weiter zu. Vor allem die Regale bei Frischprodukten wie Milchprodukten und Gemüse sind in den Supermärkten zu.“ (so „Unser Mitteleuropa“)

Drohungen der Regierung

Nun hat die niederländische Regierung eine ihrer Drohungen, notfalls mit brutaler Gewalt gegen die eigenen Bürger vorzugehen umgesetzt: „Am Dienstagabend hat die niederländische Polizei Schüsse auf einen Bauernprotest nahe der Stadt Groningen abgegeben. Das berichtet die Tageszeitung De Telegraaf. Dort hieß es weiter, Demonstranten hätten laut Polizei versucht, Fahrzeuge in Beamte und Dienstwagen zu steuern. Die Polizei habe laut eigenen Aussagen gezielte Schüsse sowie Warnschüsse abgegeben.“ (Quelle)

Hier ein Video von der Eskalation. Die Übersetzung des Textes: „Bei einer Demonstration von Landwirten in Heerenveen gab die Polizei zwei Schüsse auf einen Traktor ab, als dieser stillstand und der Landwirt aus seinem Traktor ausstieg. Es ist nicht bekannt, ob es sich um einen gezielten Schuss handelte oder ob der Beamte versehentlich schoss, als er seine Waffe im Anschlag hatte.“