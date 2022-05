Matthias Hofmann (Historiker, Medienwissenschaftler und politischer Analyst) zur Verhandlungschance in der Ukrainekrise. Aufgenommen am 28.4.2022 im Emil Studio, Reutlingen Aufnahme und Produktion: Timo Stösser

Wie realitätsnah ist diese Forderung?

Mit einem solchen Verhandlungsversuch könnte Biden zeigen, dass Putin eben unrecht hat und es nicht die USA sind, die diesen Krieg um jeden Preis wollen. Dazu wird es vermutlich nicht kommen, zu offen haben die USA bereits zugegeben, dass es sich hier um einen Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten gegen Russland handelt, für den man notfalls Europa zu opfern bereit ist.

