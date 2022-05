„In diesem Land herrscht Meinungsfreiheit. Es kann jeder sagen was er will. Das ist der Unterschied zwischen Olpe und Moskau. In Moskau wären Sie von der Polizei schon abgeführt worden. In Olpe können Sie sagen, was Sie wollen.“ so Friedrich Merz zu Querdenkern in Olpe.

Nicht nur, dass das von Merz Gesagte von der absichtlichen Blindheit vieler Politiker zeugt, wenn es um die Menschenrechte im eigenen Land geht. Ich habe auch angesichts seines extrem aggressiven Tons auch den Eindruck, dass er sich eigentlich Zustände wie in Moskau wünscht…

Zweifel verboten

Da fehlt es eigentlich nur noch, dass Merz denen, die anzweifeln, dass im besten Deutschland aller Zeiten Meinungsfreiheit herrscht, bald strenge Strafen drohen.

