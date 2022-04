Bekannter Journalist: „Lauterbach gehört in Therapie!“

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(David Berger) Mit seinen „Killervarianten“-Spekulationen und den seltsamen Aussagen rund um seine angeblich geplante Entführung hat Karl Lauterbach endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht. Einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands sagt es nun ganz klar: Lauterbach „gehört in kein Kabinett und auch in kein Interview mehr, sondern in Therapie.“

Nachdem die Corona-Beschränkungen vorerst teilweise aufgehoben wurden, fallen die Corona-Zahlen fast stündlich. Doch je sich diese Lage verfestigt, umso mehr kämpft Bundesgesundheitsminister Lauterbach um sein Überleben. Dabei lässt er sich kaum etwas Neues einfallen, die alten Klamotten werden nun aber so ins Extrem überzogen, dass viele beginnen, an der Gesundheit des Gesundheitsministers zu zweifeln.

So zuletzt mit einem Interview für die „Bild am Sonntag“, in dem er vor der „absoluten Killervariante“ des Virus warnte: „Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante“. Diese Killervariante stehe praktisch schon vor der Türe, da sich das Virus nun immer schneller wandele. Mit dem Scheitern der Impfpflicht seien ihr Tür und Tor geöffnet worden.

Killervarianten und Staatsfeinde

Flankiert wird die (echte oder gespielte?) Virus-Hysterie mit der v.a. vom Staatsfunk verbreiteten Nachricht, die viele noch immer für eine Satire halten, nach der Lauterbach von „Querdenkern“ entführt werden sollte, die gestärkt durch seine Abwesenheit die Macht in Deutschland übernehmen wollten. Lauterbach dazu besorgt:

„Coronapolitik wird zunehmend durch Staatsfeinde missbraucht. Durch Gewalt soll Demokratie beschädigt werden. Danke an Ermittler und BKA, die mir halfen.“

Bizarrerweise hatte Lauterbach kurz vor Bekanntwerden dieser Nachricht seinen privaten Wohnort in Köln auf Twitter enthüllt.

Therapiebedürftig

Kurzum: Es wird immer wirrer! Ex-Bild-Chef spricht nun aus, was sich bislang viele dachten, aber kein Mainstreammedium zu veröffentlichen wagte: „Karl Lauterbach redet jetzt von „Killervarianten“ und „Staatsfeinden“ . Der Mann radikalisiert sich. Er gehört in kein Kabinett und auch in kein Interview mehr, sondern in Therapie.“ (Quelle)

***

Als regierungskritischem Portal wird PP die Arbeit derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP