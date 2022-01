(David Berger) Prof. Anna Teresa Palmara, eine der bekanntesten Fachleute für Infektionskrankheiten, auf die Frage, warum in Europa die Covid-Neuinfektionen derzeit explodieren: „Der erste Grund ist, dass die Variante in Italien, wie auch in anderen europäischen Ländern, hauptsächlich geimpfte Menschen infiziert, und zwar vor allem Menschen, die mit drei Dosen geimpft wurden.“

Nachdem Twitter meinen persönlichen Account, über den ich 12 Jahre täglich für 22.000 Follower getwittert habe, still gelegt hat, gibt es hier sozusagen den letzten Eintrag in der Kategorie „Tweet des Tages", die in Zukunft dann „GETTR des Tages" heißen wird.

Vor allem Geimpfte und Geboosterte

Thema, das auch Twitter wieder zensieren wird: „SHOCK im italienischen Fernsehen. Der Journalist fragt Professor Anna Teresa Palamara, Direktorin für Infektionskrankheiten am Italienischen Hochschulinstitut für Gesundheit, aber auch Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses des Italienischen Pasteur-Instituts und Präsidentin der Italienischen Gesellschaft für Mikrobiologie, warum so viele Fälle von Infektionen?

Was ist hier los?

Sie antwortet: „Der erste Grund ist, dass die Variante in Italien, wie auch in anderen europäischen Ländern, hauptsächlich geimpfte Menschen infiziert, und zwar vor allem Menschen, die mit drei Dosen geimpft wurden.“

