(David Berger) Aldi hat Deutschlandfähnchen für Fußball-EM im Angebot. Fürs Auto außen. Aber auch „Handfähnchen“. Sie sind etwa so groß wie das Fähnchen, das Merkel Gröhe wegnahm.

Unser Tweet des Tages kommt von Michael Leh. Der war heute bei Aldi einkaufen und hat etwas Tolles entdeckt, das auch unsere Leser interessieren dürfte: Zwischen Eiern und Tiefkühlpizza fand er etwas, das bei Kanzlerin Merkel Zitteranfälle auslösen könnte.

Gröhe und sein Deutschlandfähnchen

Auf Twitter schreibt er: „Aldi hat Deutschlandfähnchen für Fußball-EM. Fürs Auto außen (nichts für mich). Aber auch „Handfähnchen“. Könnte ich eins gebrauchen? Geistesblitz: Sie sind etwa so groß wie das Fähnchen, das Merkel Gröhe wegnahm. Ich werde es schwenken am Tag, an dem Merkel aus dem Amt scheidet.“

Aldi hat Deutschlandfähnchen für Fußball-EM.Fürs Auto außen (nichts für mich). Aber auch „Handfähnchen“. Könnte ich eins gebrauchen? Geistesblitz: Sie sind etwa so groß wie das Fähnchen, das Merkel Gröhe wegnahm. Ich werde es schwenken am Tag, an dem Merkel aus dem Amt scheidet😂 — Michael Leh 🇩🇪 🇺🇸 (@Michael_Leh) May 31, 2021

***

Hier können Sie „Philosophia Perennis“ unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP