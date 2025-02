Wegen Vance-Rede: Merkels wichtigster Berater erleidet Nervenzusammenbruch

(David Berger) Merkels wichtigster Berater in Sachen Flüchtlinhgspoliitik, Christoph Heusgen erlitt nach der Erwähnung von JD Vance epochaler Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gestern einen Nervenzusammenbruch. Wo liegen die tieferen Ursachen für dieses Drama auf offener Bühne?

Erinnern Sie sich an Christoph Heusgen? Er lachte 2018, als Trump sagte, die deutsche Wirtschaft sei von russischer Energie abhängig.

Seit 2019 auf der Antisemitismusliste

Er war Merkels wichtigster Berater, als diese die Politik der offenen Grenzen unter dem Motto „Wir schaffen das“ umsetzte, die Deutschland und Europa mit Millionen feindseliger Migranten überschwemmte. Das Schlachtfest der Hamas verharmloste er im ZDF als „Aktion“, das Simon-Wiesenthal-Zentrum führte ihn schon 2019 in der Antisemitismus-Liste.

Sechs Jahre lang war Heusgen Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, doch er scheiterte kläglich bei der Erreichung seiner Ziele. Und Merkels Politik des Bauchgefühls bzw. der Gebärmutter (Hysteria) hat offensichtlich auch ihn infiziert:

Nur der Applaus seiner Leute kann ihn etwas auffangen

Nach JD. Vances epochaler Rede brach Heusgen in Tränen aus. Unser Video der Woche:

Heusgens Welt bricht zusammen

Michael Klein hat auf die Frage, warum es zu diesem Nervenzusammenbruch kam, eine plausible Erklärung gefunden:

Heusgen weint wohl, weil JD Vance mit seiner Rede den ganzen Fun der Konferenz zerstört hat. Anstatt sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und große Pläne für den Kampf in der Ukraine und die dabei zu opfernden Männer zu schmieden, musste man sich gegenseitig versichern, wer zu sein… sich die geteilte Wertebasis in Erinnerung rufen, die westlichen Werte, die Wertebasis, die JD Vance aus Sicht von Heusgen so schmählich verraten hat. Denn:

➡️ Die Regierung Trump verbreitet uneuropäische (= nicht gemeinsame) Werte in den USA!

➡️ In den USA werden Bürger nicht mehr wegen ihrer Meinung zensiert, nicht mehr eingesperrt, nicht mehr politisch verfolgt.

➡️ In den USA sind Grenzen wieder sicher. Illegale Einreise wird nicht mehr mit Sozialleistungen und Hotelunterbringung belohnt.

➡️ In den USA wird an einem Frieden mit der Ukraine gearbeitet, damit das sinnlose Blutvergießen, das europäische Polit-Darsteller benötigen, um ihre umfassende Inkompetenz zu übertünchen, aufhört.

➡️ In den USA werden Irre, die sich für ein Fahrrad halten, wieder in die Anstalt überwiesen. Die USA folgen wieder der Wissenschaft: Es gibt zwei biologische Geschlechter.

➡️ In den USA ist das systematische Belügen der Bevölkerung, um sie mit der Menschen machen Klimawandel-Erzählung ausnehmen zu können, beendet worden.

➡️ In den USA stehen individuelle Bürger und ihre Bedürfnisse, wie in demokratischen Systemen üblich, wieder an erster Stelle und nicht irgendwelche Kollektive, wie dies in kommunistischen Systemen der Fall ist.

➡️ In den USA haben Politiker das Ruder übernommen, die sich ihrer Persönlichkeit nicht dadurch versichern müssen, dass sie möglichst viele ihrer Bürger möglichst stark schädigen.

➡️ USAID fällt als Geldgeber für politische Korruption aller Art aus, und es steht zu befürchten, dass die Regierung von Donald Trump auch andere Geldquellen, an denen sich Europäer in der Vergangenheit laben konnten, verstopfen wird.

In der Tat, die Wertebasis zu den europäischen Scheindemokratien ist zerstört.

Zeit für die Angehörigen der verschwindenden politischen Klasse zu weinen… (Quelle)

