(David Berger) Der weltberühmte Dom von Turin geht mit „gutem Beispiel“ voran – bald werden ihm vermutlich hunderte an Kirchen, die bislang mit der Angleichung an den Zeitgeist und den Willen der Mächtigen keine Probleme hatten, folgen: Selbst die Heiligenfiguren der Krippe müssen jetzt Masken tragen. Denn es gibt eine neue Religion, die über allen anderen steht…

„Ist das noch normal? Im Dom von Turin werden in der dortigen Weihnachtskrippe Maria und Joseph sowie andere Krippenfiguren mit Gesichtsmasken dargestellt. In einem anderen Fall hat man sogar dem Jesuskind eine Maske verpasst, obwohl Kleinkinder ausdrücklich von der Maskenpflicht ausgenommen wären…“ schreibt das Magazin „Mein Mitteleuropa“.

Brücke vom Christentum zur Religion der Neuen Weltordnung

Kein Wunder, dass zu der Krippe im Dom von Turin statt dem „Adeste fideles“ eine traurige Musik vom Tonband läuft, die eher an ein Requiem als an Weihnachtsmusik erinnert. Handelt es sich doch hier nur um eine Art Brückenreligionsgemisch, das uns sachte gleichsam im Sinne einer einschleichenden Therapie an die Religion der Neuen Weltordnung gewöhnen soll.

Delirio al Duomo di Torino: presepe con Giuseppe e Maria con la mascherina. https://t.co/kJWQdnYhz3 pic.twitter.com/KQPpSRDd02 — RadioSavana (@RadioSavana) December 6, 2020

Grabtuch von Turin: Jesus bald mit Maske!

Wann der Dom von Turin auf seine kostbarste Reliquie, das Grabtuch Jesu, dem darauf abgebildeten Leichnam Jesu auch noch eine Hygienemaske aufsetzt und der Spiegel den Nachweis führt, dass auch Jesus schon eine Maske getragen hat, ist aber noch unklar.

