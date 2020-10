(David Berger) Der bekannte französisch-israelischer Journalist Julien Bahloul fordert nach dem brutalen Allahu akbar-Mord an einem Lehrer in Conflans-Sainte-Honorine die französische Press nun ein eindeutiges Zeichen zu setzen: Alle französischen Zeitungen sollen die von dem Opfer den Schüler gezeigten Karikaturen veröffentlichen, um eine Botschaft zu senden: Der Terror wird nicht siegen.

Nach dem grausamen Allahu akbar-Mord an einem Lehrer, der seinen Schülern im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte, um damit eine Diskussion über die Meinungsfreiheit zu initiieren, flammt in Frankreich die Debatte rund um die Islamisierung, die Trennung von Staat und Religion und die Meinungsfreiheit wieder auf.

Julien Bahloul: Alle französischen Zeitungen!

Unser Tweet des Tages kommt von dem bekannten französisch-israelische Journalist algerischer Herkunft, Julien Bahloul dazu:

„Die schönste Reaktion wäre, dass morgen früh ALLE französischen Zeitungen die von dem Opfer den Schüler gezeigten Karikaturen veröffentlichen werden, um eine Botschaft zu senden: Der Terror wird nicht siegen!“

La plus belle réaction serait que demain matin TOUS les journaux français publient les caricatures pour faire passer un message : la terreur ne gagnera pas. #Eragny #Conflans — Julien Bahloul (@julienbahloul) October 16, 2020

„Nous sommes Charlie“ als eine der größten Lügen

„Charlie Hebdo“, so die Redaktion des Satire-Magazins in einer ersten Reaktion, „macht aus seinen Gefühlen des Schreckens und der Revolte kein Geheminis, nachdem ein Lehrer in Ausübung seines Berufes von einem religiösen Fanatiker ermordet wurde. Wir sprechen seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Lehrern unsere stärkste Unterstützung aus.“

Dem ist nichts hinzuzufügen – außer dass wir wissen, dass der Wunsch von Julien Bahloul nicht in Erfüllung gehen wird. Der Ruf „Nous sommes Charlie“ hat sich längst als eine der größten Lügen der europäischen Gesellschaft erwiesen.

***

