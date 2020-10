(David Berger) Die Kathedrale Kazanchetsots (des heiligen Erlösers) in der Stadt Shusha (Region Berg-Karabakh), Symbol für die uralte Tradition der christlichen Armenier, wurde während der anhaltenden Attacken Aserbaidschans gegen Armenien heute schwer beschädigt.

Obwohl die Kathedrale erst zwischen 1868 und 1887 erbaut und 1888 eingeweiht wurde, gilt sie als Bischofssitz und wichtiges Zeugnis der Armenisch-Apostolischen Kirche. Sie wurde während des Massakers, das im März 1920 von Aserbaidschanern an Armeniern der Stadt verübt wurde, bereits schon einmal beschädigt und erlebte einen jahrzehntelangen Verfall, der bis weit in die Sowjetzeit andauerte.

Danach wieder aufgebaut, wurde sie nun erneut ein Opfer des Hasses auf das Christentum und seine uralten Wurzeln in Armenien.

Unser Tweet des Tages kommt vom Offiziellen Twitter-Account der Republik von Artsakh. Die Fotos stammen von Davit Ghahramanyan.

The symbol of #Shushi, Saint #Ghazanchetsots Cathedral, has just been shelled by #Azerbaijan'i armed forces. This is direct attack against #Armenia'n & #Artsakh cultural property & national identity. #ArtsakhStrong #StopAzerbaijaniAggression

📸: Davit Ghahramanyan pic.twitter.com/s6gxesXpIx

— Artsakh (@ArtsakhOfficial) October 8, 2020