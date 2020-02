Während die Mainstreammedien nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD den politischen Supergau ausrufen, die Linkspartei in Thüringen komplett ausflippt, herrscht bei der AfD große Freude.

Alice Weidel war eine der ersten, die den Wahlausgang kommentierte: Die linke Ausgrenzungsstrategie gegen die AfD sei in Thüringen „krachend gescheitert. Gratulation an Thomas L. Kemmerich (FDP) und die AfD-Landtagsfraktion für das Schmieden einer bürgerlichen Allianz!“

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen sieht in der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen den ersten wichtigen Mosaikstein der dringen notwendigen politischen Wende in Deutschland:

„Diese Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist der erste wichtige Mosaikstein einer grundlegenden politischen Wende in Deutschland. In Thüringen wurde heute ein neuer Ministerpräsident mit der bürgerlichen Mehrheit, die den Wählerwillen abbildet, ins Amt gewählt. Der sozialistische Spuk und die Amtszeit des Postkommunisten Ramelow hat damit ein Ende gefunden. Mein großer Glückwunsch geht heute nach Thüringen!“

Bürgerliche Kräfte haben sich durchgesetzt

In ähnlicher Weise erklärt der Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alexander Gauland:

„Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die den Willen der Wähler abbildet. Die bürgerlichen Kräfte haben sich durchgesetzt. Das Ausgrenzen der AfD funktioniert nicht. Wir gratulieren Thomas Kemmerich zu seiner Wahl und wünschen ihm eine glückliche Hand.“

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla spricht von einem umsichtigen politischen Verhalten:

„Wir gratulieren der AfD Thüringen zu ihrem umsichtigen politischen Verhalten. Es zeigt, dass die Altparteien den Wählerwillen nicht länger ignorieren und die AfD nicht länger ausgrenzen können.“

Hasserfülltes Verhalten bei der Linkspartei

Dass sie von der Demokratie nichts verstanden haben und bemerken müssen, dass ihre Zeit endgültig angelaufen ist, zeigt die Linke eindrücklich: Die Linke-Fraktionsvorsitzende Hennig-Wellsow wirft dem frisch gewählten FDP- Ministerpräsidenten Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße.Auf dem Video sieht es zusätzlich so aus, als ob sie dem frisch gewählten Ministerpräsidenten vor die Füße spucken würde.