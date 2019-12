Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat „Die Tagespost Stiftung für

katholische Publizistik“ ins Leben gerufen. Die gemeinnützige Stiftung investiert in die Ausbildung katholischer Journalisten und in Maßnahmen, die der katholischen Stimme größeres Gehör verschaffen. Die Stiftung will im Jahr 2020 fast eine halbe Million Euro einsammeln und für Medien- und Bildungsprojekte bereitstellen.

Im Herbst dieses Jahres hat Papst em. Benedikt XVI. „Die Tagespost Stiftung für katholische Publizistik“ errichtet. Vor wenigen Tagen gab Oliver Maksan, Chefredakteur und Geschäftsführer der katholischen Wochenzeitung „Die Tagespost“ bekannt, dass sie ab sofort die katholische Medienarbeit durch kurzfristige Projektfinanzierungen und strategische Investitionen fördert und ausbaut.

Bislang fehlte im deutschen Sprachraum eine unabhängige Institution, die

gezielt in die Ausbildung katholischer Nachwuchsjournalisten investiert,

bioethisch relevante Rechercheprojekte finanziert und katholischen Medien

zu mehr Reichweite und Gehör verhilft. Diese Aufgaben hat der emeritierte

Papst Benedikt XVI. nun der „Tagespost Stiftung für katholische

Publizistik“ übertragen.

„Ich wünsche mir, dass die katholische Stimme gehört wird“, begründet Papst

em. Benedikt XVI. seine Initiative zur Stiftungsgründung. Für das kommende

Jahr will die Stiftung dazu rund 450.000 Euro für Medien- und Bildungsprojekte einsammeln und bereitstellen. Mit diesen Mitteln ermöglicht sie beispielsweise Volontären ein medienübergreifendes, internationales Volontariat auf der Höhe der Zeit, Digitalprojekte an der Schnittstelle von Suchmaschinenoptimierung und Neuevangelisierung sowie

Hintergrundberichte und Recherchen zu Lebensschutz und Bioethik.

