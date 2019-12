Die Adventswochen und Weihnachten sind traditionellerweise in Deutschland Zeiten des Schenkens und der Spenden. Die Auswahl der Organisationen, denen man finanziell gerade in dieser Zeit seine Unterstützung zeigen kann, ist vielfältig: Sie können die Kirchen unterstützen (Peterspfennig!), die NGOs, die mit Mittelmeer Flüchtlinge „retten“, oder Fakenewsjäger, die uns Tag für Tag aufopferungsvoll zeigen, was wir glauben dürfen und was nicht.

Sie können aber Ihre Unterstützung auch jenen zukommen lassen, die ganz ohne Fremdgelder arbeiten müssen, die keine eigenen Steuern bekommen oder von Soros mit Millionen gefüttert werden. Und die Sie dennoch Tag für Tag aus purem Idealismus und der Sorge um unsere Heimat über das informieren, was Ihnen die Mainstreammedien ganz bewusst verschweigen. Und dafür häufig auch noch mit Unterlassungsklagen und Prozessen überschüttet werden, die sie finanziell zum Aufgeben bringen wollen.

Zu diesen Medien gehört auch „Philosophia Perennis“, das Ihnen nun seit mehr als drei Jahren tagtäglich Informationen zu drängenden Gegenwartsthemen von einem dezidiert liberalkonservativen Standpunkt liefert: Ohne Bezahlschranken, ohne aufdringliche Spendenbitten, ohne Werbeanzeigen, die den Leser nerven und PP gegenüber den Werbekunden erpressbar machen würden, ohne Finanzspritzen irgendeiner Partei (seien sie nun direkt oder indirekt). Auch dieser Spendenaufruf will nicht aufdringlich sein, wird Ihnen nicht automatisch angezeigt – nur wer diesen Artikel anklickt, wird überhaupt mit unserer Bitte konfrontiert.

Auch im nun zu Ende gehenden Jahr wurden wir immer wieder mit juristischen Klagen überhäuft – mit dem Ziel uns zu schweigen zu bringen.Wir haben dazu im ganzen Jahr keinen eigenen Spendenaufruf gestartet – auch weil wir wissen, dass viele unserer Leser oft gegen Ende des Monats selbst nicht mehr wissen, wie sie noch Mieten und stark angestiegene Stromkosten zahlen sollen.

Nun aber möchten wir an die Großherzigkeit unserer Leser appellieren und alle bitten, die sich das leisten können und die wollen, dass PP weiterarbeiten kann, uns mit einer Weihnachtsgabe zu unterstützen, um die laufenden Kosten für Technik, Server usw. sowie die anfallenden Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtsverfahren tragen zu können.

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Weihnachtsgabe

Ganz herzlichen Dank

Ihr David Berger