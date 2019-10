Im finnischen Kuopio ist es heute Vormittag zu einem Angriff auf eine Berufsschule in einem Einkaufszentrum gekommen. Ein Schüler hatte das Schulgebäude mit einem Schwert gestürmt und dort ein Blutbad angerichtet.

Nach derzeitigem Stand sollen bei der Gewalttat zehn Menschen teilweise schwer verletzt und eine Person getötet worden sein.

Mädchen mit Schwert in den Nacken geschlagen

Wie ihm Wahn soll der Täter versucht haben, so viele Menschen wie möglich zu töten. Augenzeugen berichten von panikartigen Situationen in dem Einkauszentrum. Einem Zeugen zufolge schlug der Täter einem Mädchen mit dem Schwert in den Nacken. Der Verdächtige ist ein finnischer Staatsbürger, der nach Angaben der Polizei in Finnland geboren wurde. Er befindet sich bereits in Polizeigewahrsam.

Video, auf dem man Schüsse hört

Genauere Angaben zu dem Vorfall wollen weder Schule noch Polizei bisher machen. Der finnische Ministerpräsident Antti Rinne sprach auf Twitter allen Betroffenen sein Beileid aus und nannte die Attacke an der Berufsschule „schockierend und inakzeptabel“.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände der Savolax-Berufsschule in dem Einkaufszentrum Herman. Dieses liegt vier Kilometer südlich vom Stadtzentrum von Kuopio. Die Schule bestätigt inzwischen, dass die Tat tatsächlich stattgefunden hat.

Auf einem auf Youtube vom Tatort geteilten Video hört man Schüsse, die vermutlich vom Polizeieinsatz stammen.