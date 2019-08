(David Berger) Während die deutschen Medien ausführlich über das vermutlich rechtsextrem motivierte Massaker von El Paso berichten, hört man bislang zu dem ganz ähnlichen und fast zeitgleichen Blutbad von Dayton wenig, das Motiv sei unklar. Dabei gibt es dazu in den USA bereits seit mehr als 12 Stunden wichtige Informationen: der Täter war offensichtlich nicht nur Satanist, sondern fanatischer Trump-Gegner und bei der US-„Antifa“ aktiv.

Während zu dem Massaker von El Paso zahlreiche Informationen zur Tat, dem Täter und seinen vermutlichen Motiven in den deutschen Medien bekannt wurden, gab es zu einem ganz ähnlichen Angriff in einem Ausgehviertel in Dayton (Ohio) nur spärliche Informationen.

Auf offener Straße hatte der 24-jährige Täter um kurz nach 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Feuer auf die Passanten gerichtet, dabei neun Menschen getötet und mindestens 24 teilweise schwer verletzt. Er soll schusssichere Schutzkleidung getragen und eine Waffe mit besonders vielen Patronenmagazinen benutzt haben.

Während man sich über die Motive des El Paso-Attentäters sehr schnell im klaren war, melden deutsche Medien zu Dayton nach wie vor : „Motive unklar“.

Aus den USA dringen dagegen schon seit einiger Zeit sehr detaillierte Informationen zu dem Täter durch. Die Kronenzeitung berichtet nun:

„Nach dem Blutbad in Dayton im US-Bundesstaat Ohio am Wochenende gibt es neue Erkenntnisse über den Täter. Der inzwischen als Connor Betts identifizierte Täter tötete insgesamt neun Menschen, darunter auch seine 22-jährige Schwester Megan (22) und deren Freund, bevor er von der Polizei selbst erschossen wurde.

Der Killer stammte aus dem linken Milieu, war ein erbitterter Gegner von US-Präsident Donald Trump und bezeichnete sich selbst als „Satanist“ und „Antifaschist“.

Connor Betts has been identified as the gunman in the shooting at a bar in Dayton, Ohio, that left 9 dead and several wounded, CBS News reports. Betts, 24, of Bellbrook, Ohio, was killed by police less than one minute after the shooting began: https://t.co/mSIxB1NZLE #breaking pic.twitter.com/98xw992wki

Der Twitter- und Heavy.com-Account Connor Betts geben – sieht man einmal von dem satanistischen Tick ab – gut Aufschluss über sein Denken.

Vieles, von dem, was er twitterte, erinnert an Kommentare des ZDF oder der ARD zu Donald Trump. Nach dem Wahlsieg Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen twitterte er:

„Ich will den Sozialismus und ich werde nicht warten, bis die Idioten endlich zur Einsicht kommen.“

Immer wieder gab er seine Unterstützung für die Demokratin Elizabeth Warren bekannt. Auch aus seinem fanatischen Satanismus oder Atheismus (das wird aus dem Aufschriften seiner Kleidung nicht eindeutig deutlich) machte er kein Geheimnis:

Connor Betts, 24, has been identified as the gunman in the shooting at a bar in Dayton, Ohio, that left 9 dead and several wounded.

His patch on his shirt shows he’s a satanist/atheist.

We don’t have a gun problem, we have a lack of God problem. pic.twitter.com/36UtCGJSWa

— Millie Weaver (@Millie__Weaver) August 4, 2019